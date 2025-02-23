Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
19:54
SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da son dönemlerde olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yaparak yayanlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Bu kişiler hakkında re'sen soruşturma başlatan savcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile soruşturmanın devam ettiğini aktardı.