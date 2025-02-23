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Haberler Galeri SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma
Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:54

SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma

Borsa İstanbul'da son dönemlerde olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yaparak yayanlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Bu kişiler hakkında re'sen soruşturma başlatan savcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Mustafa Sait ÖZKAN
SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma

Geçtiğimiz cuma günü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirmişti.

SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma

Bir hamle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine, olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

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SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma

Savcılık yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma

Yapılan açıklamada borsanın, ülkemizin finansal sistemini yapı taşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet ettiğinin altını çizdi.

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