SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma

Bir hamle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine, olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin re'sen soruşturma başlattı.