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Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:44

TCG Kınalıada görev için bekliyor

Türkiye'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında inşa edilen 4'üncü milli gemi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, 'nda 'nin 'mavi vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Türk mühendislerin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen 'ne çıkan DHA muhabirleri, iftarı gemi personeliyle yaptı. Gemi personeli, 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' bulunan gemi hakkında bilgi verdi.

DHA
TCG Kınalıada görev için bekliyor

Donanması'nın yeni nesil savaş gemisi ihtiyacını karşılaması adına başlatılan projelerden biri olan MİLGEM kapsamında TCG Heybeliada, TCG Burgazada ve TCG Büyükada'nın ardından inşa edilen, ada sınıfı dördüncü milli gemi olan TCG Kınalıada (F-514) Korveti'nin 'nda nöbet görevi sürüyor.

TCG Kınalıada görev için bekliyor

Türk mühendislerin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen 'nde, ada sınıfının diğer korvetlerine ek olarak 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' gibi farklılıklar bulunuyor. 'nin 'mavi vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması, uluslararası sularda sancak varlık gösterilmesi ve caydırıcılık sağlanması amacıyla verilecek her türlü görev için nöbet görevi süren TCG Kınalıada Korveti, yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalar ile yarışabilecek yazılımlarla donatıldı.

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TCG Kınalıada görev için bekliyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş, tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99,5 metre ve genişliği 14,4 metre.

10 TONLUK HELİKOPTER İÇİN GEREKLİ PLATFORMA SAHİP

2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,9 metre draftıyla 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumunda kısıtlı hareket kabiliyetine sahip , 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı ekipmanına sahip olacak şekilde dizayn edildi.

TCG Kınalıada görev için bekliyor

'ne 96 kişilik mürettebatın da tayini gerçekleştirildi. Türkiye denizlerinin tüm hava koşullarında denenmiş olan Kınalıada'nın personeli, denizaltılara karşı savunma ve saldırı, hava taarruzuna karşı koyma, asimetrik saldırı gibi çatışma durumlarına yönelik eğitimlerini tamamlayarak, savunma ve saldırı silahlarını kullandı.

TCG Kınalıada görev için bekliyor

'ATMACA' FÜZESİNİN FIRLATILMA ŞEREFİ KINALIADA'NIN

Çoğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılan Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve su altı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı. Öte yandan ada sınıfının diğer korvetlerinden Kınalıada'yı ayıran yerli 'Atmaca' füzesi, ilk defa Türk Donanması'na bağlı gemiden fırlatıldı. Bir diğer farklılık olan 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' (ADVENT) ile donatılan TCG Kınalıada'nın ağ merkezli harp yeteneği de bulunuyor.

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