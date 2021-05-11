TCG Kınalıada görev için bekliyor

'ATMACA' FÜZESİNİN FIRLATILMA ŞEREFİ KINALIADA'NIN



Çoğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılan Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve su altı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı. Öte yandan ada sınıfının diğer korvetlerinden Kınalıada'yı ayıran yerli 'Atmaca' füzesi, ilk defa Türk Donanması'na bağlı gemiden fırlatıldı. Bir diğer farklılık olan 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' (ADVENT) ile donatılan TCG Kınalıada'nın ağ merkezli harp yeteneği de bulunuyor.



