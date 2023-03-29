Giriş Tarihi: 29.03.2023 18:57
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
19:04
TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için artık sayılı günler kaldı. TOGG sahibi olmak isteyen 177 bin 467 kişi 16-27 Mart tarihlerinde ön sipariş sürecine katıldı ve yapılacak dijital çekilişte yer almaya hak kazandı. Öte yandan dünyanın da ilgisini çeken yerli otomobille ilgili bir manşet de Almanya'dan geldi. Alman FAZ gazetesi "Türk Tesla'sı Togg'a yoğun talep var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...