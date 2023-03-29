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Haberler Galeri TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var
Giriş Tarihi: 29.03.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 19:04

TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için artık sayılı günler kaldı. TOGG sahibi olmak isteyen 177 bin 467 kişi 16-27 Mart tarihlerinde ön sipariş sürecine katıldı ve yapılacak dijital çekilişte yer almaya hak kazandı. Öte yandan dünyanın da ilgisini çeken yerli otomobille ilgili bir manşet de Almanya'dan geldi. Alman FAZ gazetesi "Türk Tesla'sı Togg'a yoğun talep var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

TOGG Almanya’da manşetlerde: Türk Tesla’sına akın var

ALMANLARDAN TOGG İLGİSİ!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için geri sayım başladı. Türkiye bir hedefini daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor.

TOGG Almanya’da manşetlerde: Türk Tesla’sına akın var

16-27 Mart tarihlerinde 177 bin 467 kişi ön sipariş sürecine katıldı ve yapılacak dijital çekilişte yer almaya hak kazandı.

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TOGG Almanya’da manşetlerde: Türk Tesla’sına akın var

TOGG T10X YORUMU: TÜRK TESLA'SI

Togg T10X için 20 bin asıl ve 20 bin yedeğin belirleneceği çekiliş bugün yapılacak.

TOGG Almanya’da manşetlerde: Türk Tesla’sına akın var

Otomotiv piyasasında çeşitli markalarla varlık gösteren Almanya'da medya da süreci yakından takip ediyor.

TOGG Almanya’da manşetlerde: Türk Tesla’sına akın var

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Türk Tesla'sına akın" başlıklı haberinde yoğun ilgiyi okurlarıyla paylaştı.

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