Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 11:19

İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı

İlk Evim TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları belli oldu. TOKİ İstanbul kura çekilişleri 16 Mart'ta başladı ve 19 Nisan'a kadar sürecek. Sırada TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi var. Tuzla TOKİ sonuçları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yayımlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik" ifadelerini kullandı. İşte TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm İstanbul Avrupa yakası kura takvimi...