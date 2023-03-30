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Haberler Galeri İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 11:19

İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı

İlk Evim TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları belli oldu. TOKİ İstanbul kura çekilişleri 16 Mart'ta başladı ve 19 Nisan'a kadar sürecek. Sırada TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi var. Tuzla TOKİ sonuçları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yayımlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik" ifadelerini kullandı. İşte TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm İstanbul Avrupa yakası kura takvimi...

İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı

İlk Evim İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi ile 20.920 hak sahibi belirlendi. Bununla beraber TOKİ sonuçları en çok merak edilenler arasına girdi. Tuzla TOKİ sonuçları canlı yayınlandı. Ancak bugünden itibaren de e-Devlet TOKİ sonuçları sorgulama ekranında yayımlanacak.

İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı

İSTANBUL TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

İlk Evim İstanbul'da Anadolu yakası TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları ile 20 bin 920 hak sahibi belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde 50 bin hak sahibinin belirleneceği İstanbul'da 16 Mart'ta başlayan kura çekimlerinin ilk etabı Tuzla'da tamamlandı.

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İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE ESENLER KURA ÇEKİMİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 sosyal konut için kuralar noter huzurunda 16-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İlk Evim'de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisanda başlıyor." dedi.

İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı

SIRA ÇATALÇA VE SİLİVRİ SELİMPAŞA'DA...

Bakanlık açıklamasında, Tuzla'da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına 30 Mart tarihinden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibi için kura çekiminin ise Silivri Alibey Spor Salonu'nda, 30 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

İlk Evim TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oldu! 29.080 hak sahibi için TOKİ İstanbul 2. etap kura çekimi başladı

"İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de 28 bin 340 hak sahibi için sosyal konut kuraları 1- 19 Nisan tarihlerinde çekilecek"

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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