TOKİ'nin konut projesine talep yağdı! TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ ev taksitleri ve peşinatları ne kadar?

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine vatandaşlardan yoğun talep geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta açıkladığı, 6 Mart'tan itibaren de başvuruların alınmaya başlandığı sosyal konutlara dün sabah itibarıyla yaklaşık 11 bin kişi başvurdu.



36 AYDA TESLİM EDİLECEK

Proje değeri 9.7 milyar lira olan projeler ile ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "2 günlük talep toplama süresi içinde vatandaşlarımız projeye büyük ilgi gösterdi ve beklentimizin üzerinde talep geldi. Çağrı merkezimiz kilitlendi. Vatandaş yoğun şekilde çağrı merkezimizi de arıyor" dedi.

Sosyal konutlarla ilgili en çok merak edilenlerin başında teslim tarihleri de geliyor. Bu konu hakkında da bilgi veren Ömer Bulut, "Bu projeleri ihale sürecine getirmeye başladık. 2 bin konutun ihale süreci başladı. İdaremiz bu projelerin ihalesini gerçekleştirecek ve inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.



YATAY MİMARİ OLACAK

Yeni projelerin aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurgulayan Ömer Bulut, "Burada önem ve öncelik verdiğimiz hususların başında binalarımızın az katlı olması gelmektedir. Yeni başlatılan bazı projeler de İstanbul Ayazma gibi revize ediliyor" şeklinde konuştu.