Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi dikkat! İkinci zam teklifi bugün belli oluyor mu?
Giriş Tarihi: 15.08.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 16:27

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi dikkat! İkinci zam teklifi bugün belli oluyor mu?

Son dakika haberi...Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İlk görüşmede sonuç çıkmamasının ardından tüm gözler bugün yapılacak ikinci görüşmeye çevrildi. 4 milyon kamu çalışanı ile 1,5 milyon emeklisi için 2026 yılında geçerli olacak memur zammı oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi dikkat! İkinci zam teklifi bugün belli oluyor mu?

Son dakika haberleri...4 milyon kamu çalışanı ile 1,5 milyon memur emeklisinin merakla beklediği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci perde bugün aralanıyor. Bugün yapılacak toplu sözleşmesi zammı 2. teklifinin ardından yeni rakamlar belli olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi dikkat! İkinci zam teklifi bugün belli oluyor mu?

TOPLU SÖZLEŞME 2. ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların merakla beklediği toplu sözleşme zammı 2. teklifi için geri sayım başladı. 2026 yılı için memur ve memur emeklisinin zam oranı ne kadar olacağı ve toplu sözleşme sürecindeki son gelişmeler merakla takip ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi dikkat! İkinci zam teklifi bugün belli oluyor mu?

YENİ ZAM TEKLİFİNİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Memur ve emeklisinin zammında belirleyici olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek ikinci görüşme ile devam edecek. Hükümet ve memur kesiminin yapacağı görüşme saat 16.30'da olacak. Görüşmenin ardından yeni zam teklifinin açıklanması öngörülüyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi dikkat! İkinci zam teklifi bugün belli oluyor mu?

HÜKÜMET İLK TEKLİFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için hükümet ilk teklifini açıklamıştı. Sendikaların sunduğu zam talepleri değerlendirilerek hükümet tarafından resmi teklif verilmişti. Hükümetin teklifi 2026 yılının ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6, 2027 yılının ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %4 şeklinde olmuştu.