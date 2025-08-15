Giriş Tarihi: 15.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025
16:27
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi dikkat! İkinci zam teklifi bugün belli oluyor mu?
Son dakika haberi...Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İlk görüşmede sonuç çıkmamasının ardından tüm gözler bugün yapılacak ikinci görüşmeye çevrildi. 4 milyon kamu çalışanı ile 1,5 milyon emeklisi için 2026 yılında geçerli olacak memur zammı oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...