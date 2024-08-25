Trabzon Havalimanı’nda yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesini daha da artıracağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım projelerimizle hem Trabzon'un ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz. Yeni havalimanı tesislerimiz, şehrimizin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun."