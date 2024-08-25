Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
16:48
Trabzon Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun 27 Ağustos'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacağı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesini daha da artıracağını vurgulayarak "Ulaşım projelerimizle hem Trabzon'un ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz." dedi.