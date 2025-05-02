Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
11:47
Transit uçuş rekoru kırıldı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk hava sahası bölgede trafiğin merkezi konumuna geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Nisan 2025 tarihinde Türk hava sahasında bin 729 transit uçuşa hizmet verildiğini vurgulayarak "9 Nisan 2025'te kaydedilen bin 711 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.