Transit uçuş rekoru kırıldı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk hava sahası bölgede trafiğin merkezi konumuna geldi

TÜRK HAVA SAHASI BÖLGEDEKİ TRANSİT TRAFİĞİN MERKEZİ KONUMUNDA

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumunun da getirdiği avantajı da göz önünde bulundurarak havayolu yatırımlarına verdikleri önemi vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemiz; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlanabilen merkezi bir konuma sahip. Söz konusu Eurocontrol verileri ülkemiz hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında bir hava köprüsü işlevi gördüğünü ve bölgedeki transit trafiğin de merkezi konumuna geldiğini gösteriyor. Avantajlı coğrafi konumumuzun yanı sıra bizler de Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."