Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trump'ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu
Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:35

Trump'ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

Petrol fiyatları Venezuela'daki gelişmeler ve arz kesintileri endişeleri ile 4,5 yılın dibinden toparlanarak yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi aleni şekilde tehdit etmesi petrol piyasalarında ticari aksamaların yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Brent petrol, Çarşamba sabah saatlerinde Asya'da yükselişe geçti. WTI petrol fiyatları %1'den fazla yükseldi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
  • ABONE OL
Trump’ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezula'yı tehdit etmesi petrolü dipten topladı. Piyasalarda arz endişesi hâkim oldu.

Trump’ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

TRUMP'TAN ABLUKA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya giren ve çıkan tüm 'yaptırıma tabi petrol tankerlerine' abluka uygulanması emri verdiğini açıkladı. Dünyanın en öenmli petrol üreticilerinden biri olan Venezuela bir süredir Trump'ın hedefinde ABD güçlerinin geçen hafta Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu. Trump, Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçları finanse etmek için petrolü kullanmakla suçluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

Trump sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Venezuela, Güney Amerika tarihinde şimdiye kadar bir araya getirilmiş en büyük donanma tarafından tamamen kuşatılmış durumda," dedi. "Daha da büyüyecek ve daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşayacaklar ta ki daha önce bizden çaldıkları tüm Petrol, Toprak ve diğer Varlıkları Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edene kadar," ifadesine yer verdi.

Trump’ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

PETROLDE 65 DOLAR SENARYOSU

Yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarda petrol arzının aksayacağına dair endişeler kuvvetlendi. İngiliz merkezli banka, Barclays enerji analisti Amarpreet Singh, Perşembe günü yayınlanan bir notunda, bankanın Brent petrol fiyatlarının gelecek yıl ortalama 65 dolar olmasını beklediğini söyledi.

Trump’ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

PETROL FİYATLARINI NELER ETKİLEYECEK?

Venezuela'nın ihracatının büyük kısmını petrol oluşturuyor. Önemli bir petrol satıcısı olan ülkede yaşanan gelişmeler tüm petrol piyasalarını yakından ilgilendiriyor. ABD ve Venezuela arasındaki gerilimin hızla tırmanmasına rağmen, zayıf Çin talebi ve Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili iyimserlik sert yükselişleri sınırladı. Piyasalarda risk primleri artarken petrol 60 dolar sınırına dayanarak 4,5 yılın dip seviyelerinden geri döndü.

Trump’ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

Trump, Venezuela'ya karşı uygulanan adımların uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadele olarak değerlendirirken Caracas ablukanın ABD'nin petrol zenginliğinin sömürgeleştirilmeye çalışıldığını iddia ediyor. Caracas günde yaklaşık 850.000 varil olan petrol ihracatının önemli bir bölümünü Çin'e yapıyor.

Trump’ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu

Petrol piyasaları Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde olası ilerleme işaretleri ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler nedeniyle baskı altında kaldı. Piyasalardaki genel düşüş eğilimi, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi sınırlandırdı.