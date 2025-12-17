Haberler
Trump'ın Venezuela ablukası petrolü yükseltti! Ünlü bankadan 65 dolar senaryosu
Petrol fiyatları Venezuela'daki gelişmeler ve arz kesintileri endişeleri ile 4,5 yılın dibinden toparlanarak yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi aleni şekilde tehdit etmesi petrol piyasalarında ticari aksamaların yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Brent petrol, Çarşamba sabah saatlerinde Asya'da yükselişe geçti. WTI petrol fiyatları %1'den fazla yükseldi.