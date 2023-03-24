TSK’nın yeni neferi! 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere Zırhlı Muharebe Araçlarının Modernizasyonu Projesine yönelik, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN tarafından geliştirilen NEFER İnsansız Silah Stabilize Kule Sistemi, modern orduların savunma kabiliyetlerinin artırılmasına katkıda bulunması amacı ile zırhlı muharebe aracı ve diğer taktik kara platformlarında temel olarak zırhlı kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi.