TSK’nın yeni neferi! 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere Zırhlı Muharebe Araçlarının Modernizasyonu Projesine yönelik, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN tarafından geliştirilen NEFER İnsansız Silah Stabilize Kule Sistemi, modern orduların savunma kabiliyetlerinin artırılmasına katkıda bulunması amacı ile zırhlı muharebe aracı ve diğer taktik kara platformlarında temel olarak zırhlı kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE DONATILIYOR 30 yıllık zırhlı muharebe araçları (ZMA), ASELSAN tarafından günün şartlarına göre modernize edilerek Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) teslim ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Zırhlı Muharebe Aracı NEFER, modern silah sistemleri ve yüksek teknolojili görev ekipmanlarıyla donatılıyor. 2024'E KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR Proje kapsamında, yaklaşık 30 yıl önce FNSS firması tarafından üretilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine verilen 133 adet, eski nesil silah kulesine sahip zırhlı aracın, 2024'e kadar modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor. PERSONELİN ORTAM FARKINDALIĞINI ARTIRACAK Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkanı sağlayan NEFER, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak. ÇEŞİTLİ KALİBRELERDE SİLAH KULLANIMI Ana silahta kullanılan farklı kalibredeki top seçenekleri dışında yardımcı silah olarak kullanılan farklı kalibrelerdeki makineli tüfek seçenekleri ile farklı silahları bir arada kullanma imkanı vererek personele avantaj sağlayacak. TEHDİTLERE KARŞI ETKİN KORUMA Modernize ZMA'ya entegre edilen NEFER insansız kulesi, otomatik hedef tespit ve takibi, yüksek vuruş hassasiyetiyle tehditlere karşı etkin koruma sağlıyor.