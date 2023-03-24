Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TSK'nın yeni neferi! 2024'e kadar tamamlanması bekleniyor
Giriş Tarihi: 24.03.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 17:50

TSK'nın yeni neferi! 2024'e kadar tamamlanması bekleniyor

ASELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen NEFER İnsansız Silah Kulesi, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırarak güvenliği en üst seviyeye taşıyacak.

TSK’nın yeni neferi! 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere Zırhlı Muharebe Araçlarının Modernizasyonu Projesine yönelik, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN tarafından geliştirilen NEFER İnsansız Silah Stabilize Kule Sistemi, modern orduların savunma kabiliyetlerinin artırılmasına katkıda bulunması amacı ile zırhlı muharebe aracı ve diğer taktik kara platformlarında temel olarak zırhlı kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi.

TSK’nın yeni neferi! 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE DONATILIYOR

30 yıllık zırhlı muharebe araçları (ZMA), ASELSAN tarafından günün şartlarına göre modernize edilerek Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) teslim ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Zırhlı Muharebe Aracı NEFER, modern silah sistemleri ve yüksek teknolojili görev ekipmanlarıyla donatılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TSK’nın yeni neferi! 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor

2024'E KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Proje kapsamında, yaklaşık 30 yıl önce FNSS firması tarafından üretilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine verilen 133 adet, eski nesil silah kulesine sahip zırhlı aracın, 2024'e kadar modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

TSK’nın yeni neferi! 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor

PERSONELİN ORTAM FARKINDALIĞINI ARTIRACAK

Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkanı sağlayan NEFER, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak.

TSK’nın yeni neferi! 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor

ÇEŞİTLİ KALİBRELERDE SİLAH KULLANIMI

Ana silahta kullanılan farklı kalibredeki top seçenekleri dışında yardımcı silah olarak kullanılan farklı kalibrelerdeki makineli tüfek seçenekleri ile farklı silahları bir arada kullanma imkanı vererek personele avantaj sağlayacak.

SON DAKİKA