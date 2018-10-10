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  • Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Tüm leri ilgilendiriyor... geliyor, Yeni maaşlar...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur lerine yüzde 10.65, memur emeklilerine yüzde 11.15 artış göründü... (TAKVİM)

Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 10:52
Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Milyonlarca yi ilgilendiren maaş artışlarıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor...

Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Maaşlarla birlikte ek ödeme tutarları da artacak.

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Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

SSK ve Bağ-Kur lerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.

Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Memur lerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

2018 enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur lerine yüzde 10.65 zam görünürken, memur emeklilerinin artışının da yüzde 7.15 farkla yüzde 11.15'e ulaşması bekleniyor.

Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Ocak'ta maaşlar artacağı için, lere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor.

Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Ocak'ta sınır yükselecek. Ek ödemenin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak.

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