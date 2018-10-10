Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Ocak'ta maaşlar artacağı için, emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor.