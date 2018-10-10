Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Ek zam geliyor, Yeni maaşlar...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.65, memur emeklilerine yüzde 11.15 artış göründü... (TAKVİM) Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışlarıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor... Maaşlarla birlikte ek ödeme tutarları da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 2018 enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.65 zam görünürken, memur emeklilerinin artışının da yüzde 7.15 farkla yüzde 11.15'e ulaşması bekleniyor. Ocak'ta maaşlar artacağı için, emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta sınır yükselecek. Ek ödemenin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak.