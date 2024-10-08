Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN YILIN 9 AYINDA 385 HAMLE

Milli teknoloji hamlesiyle bağımsızlık ve güç birliği pekişiyor. Türk savunma sanayisi yarınlara daha güçlü adımlarla ilerliyor. Geçmişte yaşanan zorlukları tek tek aşarak güncel sorunlara yerli cevaplar üreten milli savunma sanayisi, öncesinde Türkiye'ye parasıyla savunma sanayi ürünü satmayan ülkelere şimdi ihracat yapıyor. Türkiye artık kara ve hava araçları, deniz platformları ve uydu sistemlerindeki tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülke. İnsansız hava araçlarında ise dünyada bir numara. Ayrıca 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin ürettiği İHA'lar muhafaza ediyor. Öte yandan 104 teknopark, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkeziyle donatılan Türkiye'de; Farabi, İbn-i Sina, Cezeri ve Biruni'nin izinde giden bir Teknofest kuşağı yetişiyor. Bu kapsamda tüm paydaşlarıyla kenetlenen yerli savunma sanayisinde 9 ayda 385 kazanım sağlandı. Sizler için onları derledik.