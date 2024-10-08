Giriş Tarihi: 08.10.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
11:26
Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...
Türk savunma sanayisi elde ettiği kazanımlarla Türkiye'nin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Harp ortamında ve dünya arenasında kendini başarıyla kanıtlamış milli platformlar tek tek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giriyor. Bu kapsamda yılın 9 ayında savunma sanayi alanında 385 caydırıcı adım atıldı. İşte Türk AR-GE ordusunun kazanımları…