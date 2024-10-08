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Giriş Tarihi: 08.10.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:26

Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...

Türk savunma sanayisi elde ettiği kazanımlarla Türkiye'nin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Harp ortamında ve dünya arenasında kendini başarıyla kanıtlamış milli platformlar tek tek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giriyor. Bu kapsamda yılın 9 ayında savunma sanayi alanında 385 caydırıcı adım atıldı. İşte Türk AR-GE ordusunun kazanımları…

SÜMEYYE TUNCER
Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin 'Küresel Güç Vizyonu'na katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda teknolojiye dayalı bağımsızlık yolunun kaldırım taşları örülüyor. Oyun değiştirici adımlarla yükselişine devam eden savunma sanayisi, bu kapsamda yılın 9 ayında 385 önemli adım attı. İşte umutları yeşerten o gelişmeler...

Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN YILIN 9 AYINDA 385 HAMLE

Milli teknoloji hamlesiyle bağımsızlık ve güç birliği pekişiyor. Türk savunma sanayisi yarınlara daha güçlü adımlarla ilerliyor. Geçmişte yaşanan zorlukları tek tek aşarak güncel sorunlara yerli cevaplar üreten milli savunma sanayisi, öncesinde Türkiye'ye parasıyla savunma sanayi ürünü satmayan ülkelere şimdi ihracat yapıyor. Türkiye artık kara ve hava araçları, deniz platformları ve uydu sistemlerindeki tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülke. İnsansız hava araçlarında ise dünyada bir numara. Ayrıca 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin ürettiği İHA'lar muhafaza ediyor. Öte yandan 104 teknopark, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkeziyle donatılan Türkiye'de; Farabi, İbn-i Sina, Cezeri ve Biruni'nin izinde giden bir Teknofest kuşağı yetişiyor. Bu kapsamda tüm paydaşlarıyla kenetlenen yerli savunma sanayisinde 9 ayda 385 kazanım sağlandı. Sizler için onları derledik.

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Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDE NELER YAŞANDI?

İşte kara araçlarından, deniz platformlarına, havacılık ve uzay teknolojilerinden kuantum teknolojilerine kadar savunma sanayi alanında yılın 9 ayında atılan 385 adım:

Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...

OCAK

  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Uluslarası Bilim İnsanlarının Üniversitelerde ve Savunma Sanayii Şirketlerinde İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.
  • 2023 yılı savunma ve havacılık sanayii ihracatı, yeni bir rekora daha imza atarak geçen yıla orana %27'lik bir artış ile 5,545 milyar dolara ulaştı. Aynı yıl toplam değeri 10,240 milyar doları aşan ihracat sözleşmeleri imzalandı. Teslimatlar 2024 yılı itibarıyla başlayacak.
  • ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 65 milyon 874 bin ABD doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
  • HAVELSAN tarafından geliştirilen Bulutaltı İnsansız Hava Aracı BAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.
  • ASELSAN'ın uzaktan komutalı top sistemi Endonezya'da test edildi.
  • TUSAŞ üretimi HÜRKUŞ-C, LGK-81 Lazer Güdüm Kiti ile başarılı test atışı yaptı.
  • ASELSAN'ın geliştirdiği AESA tabanlı radar sistemi MURAD, hem AKINCI İHA'ya hem de jet uçağa entegre edildi.
  • ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik sözleşme imzaladı.
  • Asisguard ve Nurol Makine arasında Nijerya Yol Güvenliği Projesi'ne yönelik sözleşme imzalandı. Proje kapsamında Asisguard, Nurol Makina'dan YÖRÜK 4x4 araç temin edecek.
  • ASELSAN ile yurt içi platform üreticisi firmalar arasında yurt dışı son kullanıcılara yönelik savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam bedeli 9.953.500 ABD Doları tutarında iki ayrı sözleşme imzaladı.
Türk savunma sanayisi oyunu baştan yazıyor! İşte 9 ayda atılan 385 caydırıcı adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR...
  • ASELSAN tarafından KAAN pilotları için geliştirilen TULGAR'ın ilk prototipi üretildi.
  • SDT, halka arzının ilk yılında BIST 100'e girdi.
  • Hidromek, İspanya Ordusu'na 46 adet zırhlı iş makinesi tedarik etti.
  • SDT, Ankara'da faaliyet gösteren Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Şirketi'nin yüzde 40'ını satın aldı.
  • TUSAŞ üretimi AKSUNGUR, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
  • TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri başarıyla tamamlanarak füzeler kabul testleri için hazır hale getirildi.
  • ASELSAN ile uluslararası müşterileri arasında hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21.411.200 ABD Doları tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
  • 401'nci Test Filo Komutanlığı'na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçağı, ASELSAN ASELPOD Hedefleme Podu ile uçuş gerçekleştirdi.
  • Asisguard'ın milli silahlı dronu SONGAR, Repkon'un 6'lı tamburalı bomba atarı ile başarılı bir atış testi gerçekleştirdi.
  • Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Deniz Torpido ve Füze Sistemleri İmza Töreni" düzenlendi. İmza töreni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, ağır torpido AKYA, seyir füzesi ATMACA ve hava savunma füzesi SAPAN silah sistemlerinin seri üretimine geçildi.
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