Türkiye, 5G’ye hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu tarihi verdi

TÜRKİYE'DE NE KADARLIK FİBERE İHTİYAÇ VAR?

Aksoy'a göre herkesin internet istediği bir dünyada dijitalleşmenin teşvik edilmesi gerekiyor. Ve bunun için de iki kritik konu, fiber altyapısının geliştirilmesi ve 5G'ye geçilmesi. Peki Türkiye'de ne kadarlık fibere ihtiyaç var?

Aksoy, "Türkiye'nin bugün 2 milyon km fibere ihtiyacı var. Önümüzdeki 5 yıl içinde her yıl % 20 fiber ağımızı büyütmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye 2 milyon km fibere ulaşmış olsa biz bunun 19 milyar dolar ülke gayrisafi milli hasılasına katkısı olacağını düşünüyoruz. 2.2 puan büyüme getireceğini düşünüyoruz" dedi.

Bugün ülkenin % 99'u kapsama alanında. Bu mobil alanda Avrupa'nın çok üzerinde bir başarı ancak internette atmamız gereken adımlar var. 2025'te yapılacak 5G lisans ihalesi bu nedenle çok kritik olacak.