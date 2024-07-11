Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
09:16
Türkiye, 5G'ye hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu tarihi verdi
Türkiye, 5G'ye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ihale için tarihi verdi. Konuyla ilgili Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ile yaptığı söyleşiyi kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, "Bugün ülkenin % 99'u kapsama alanında. Bu mobil alanda Avrupa'nın çok üzerinde bir başarı ancak internette atmamız gereken adımlar var. 2025'te yapılacak 5G lisans ihalesi bu nedenle çok kritik olacak." dedi.