Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!

İşte Güler'in o yazısı:

Son günlerdeki tartışmalara baktığınızda yazının başlığı biraz sert gelebilir. Acele etmeyin, sonuna kadar okuduktan sonra tekrar düşünün. Olimpiyatlardı, erişim engeliydi derken, gündemde biraz geriye düştü ama geçenlerde yaşadığımız dijital kıyameti ya da IT'ci tabiriyle 'mavi kıyameti' asla unutmamalıyız. Microsoft'un tedarikçisi CrowdStrike'ın güncelleme yaptığı sırada ortaya çıkan sıkıntıların havalimanları ve hastaneler dahil dünyada neredeyse tüm dijital sistemleri çalışmaz hale getirdiği günden söz ediyorum. Sistemler aynı gün geri gelse de 'mavi kıyamet' ülkeler için büyük bir uyarı olarak okunmalı. Neden böyle söylediğimi işin uzmanlarından dinleyelim. Mavi kıyametten sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli self-servis bulut yönetim platformlarından DT Cloud'un üst yönetim ekibiyle buluştum; DT Cloud Genel Müdürü Serdar Yokuş ve Uluslararası İş Geliştirme Başkanı Dr. Safa Uslu. Önce Serdar Yokuş söze girdi ve "Şu sıralar birileri ısrarla bir III. Dünya Savaşı'ndan söz edip duruyor. Bana sorarsanız adı (şimdilik) III. Dünya Savaşı değil ama şu anda dünya zaten savaşta; Dijital Dünya Savaşı. Son zamanlarda sıklaşan dijital sıkıntılar da işte bu savaş kaynaklı" deyiverdi. Sonra da hızlıca 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonunun da ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyan şu tespitleri yaptı: