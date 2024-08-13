Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
08:42
Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!
Microsoft ve Crowdstrike krizi, dünyanın en büyük BT kesintisine sebep olurken trilyon dolarlık zarara da neden oldu. Sorun giderilince dünya derin bir oh çekse de geleceğe yönelik kaygılar arttı. Bugünkü yazısında konuyu ele alan Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler, Türkiye'nin de kendi verisine sahip çıkması gerektiğine dikkat çekerek, konuyla ilgili ilk yerli ve milli self-servis bulut yönetim platformlarından DT Cloud'un üst yönetim ekibiyle yaptığı söyleşiyi aktardı.