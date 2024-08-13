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Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:42

Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!

Microsoft ve Crowdstrike krizi, dünyanın en büyük BT kesintisine sebep olurken trilyon dolarlık zarara da neden oldu. Sorun giderilince dünya derin bir oh çekse de geleceğe yönelik kaygılar arttı. Bugünkü yazısında konuyu ele alan Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler, Türkiye'nin de kendi verisine sahip çıkması gerektiğine dikkat çekerek, konuyla ilgili ilk yerli ve milli self-servis bulut yönetim platformlarından DT Cloud'un üst yönetim ekibiyle yaptığı söyleşiyi aktardı.

HÜLYA GÜLER
Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!

Microsoft, hatalı bir güvenlik güncellemesi ile dünyanın en büyük BT kesintisine sebep oldu. Bu kesintinin şirketlere maliyeti de hayli ağır oldu. Konuyu bugünkü köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler, Türkiye'nin dijital bağımlılığı azaltması konusuna dikkat çekti.

Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!

"VERİ SÖMÜRGECİLİĞİ ÇAĞINDAYIZ"

Amerika merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza dünyada çok sayıda şirketi etkiledi. Birçok ülkede uçuşlar aksadı, bilet rezervasyon işlemleri gerçekleştirilemedi, bankacılık işlemleri sekteye uğradı, ünlü TV kanalları yayın yapamadı. Söz konusu kesintinin sorunun kaynağı olan şirketlere de maliyeti hayli ağır oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler, bugünkü köşesinde son zamanlarda sıklaşan dijital sıkıntılara değindi. Veri sömürgeciliği çağında olunduğunu vurgulayan Güler, "Böyle bir dünyada var olmanın tek yolu ülkelerin yerli, milli ve global teknoloji şirketlerinin olmasından geçiyor" dedi. Mavi kıyametten sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli self-servis bulut yönetim platformlarından DT Cloud'un üst yönetim ekibiyle buluşan Güler, "İşin uzmanı isimler bu kadar kesin konuşunca benim de aklıma ister istemez o meşhur soru geldi; sahi biz hem kendi verimize hem de ülkemizin verisine gerçek anlamda ne zaman sahip çıkacağız?" ifadelerini kullandı.

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Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!

İşte Güler'in o yazısı:

Son günlerdeki tartışmalara baktığınızda yazının başlığı biraz sert gelebilir. Acele etmeyin, sonuna kadar okuduktan sonra tekrar düşünün. Olimpiyatlardı, erişim engeliydi derken, gündemde biraz geriye düştü ama geçenlerde yaşadığımız dijital kıyameti ya da IT'ci tabiriyle 'mavi kıyameti' asla unutmamalıyız. Microsoft'un tedarikçisi CrowdStrike'ın güncelleme yaptığı sırada ortaya çıkan sıkıntıların havalimanları ve hastaneler dahil dünyada neredeyse tüm dijital sistemleri çalışmaz hale getirdiği günden söz ediyorum. Sistemler aynı gün geri gelse de 'mavi kıyamet' ülkeler için büyük bir uyarı olarak okunmalı. Neden böyle söylediğimi işin uzmanlarından dinleyelim. Mavi kıyametten sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli self-servis bulut yönetim platformlarından DT Cloud'un üst yönetim ekibiyle buluştum; DT Cloud Genel Müdürü Serdar Yokuş ve Uluslararası İş Geliştirme Başkanı Dr. Safa Uslu. Önce Serdar Yokuş söze girdi ve "Şu sıralar birileri ısrarla bir III. Dünya Savaşı'ndan söz edip duruyor. Bana sorarsanız adı (şimdilik) III. Dünya Savaşı değil ama şu anda dünya zaten savaşta; Dijital Dünya Savaşı. Son zamanlarda sıklaşan dijital sıkıntılar da işte bu savaş kaynaklı" deyiverdi. Sonra da hızlıca 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonunun da ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyan şu tespitleri yaptı:

Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!
  • Microsoft, Google ve Amazon... Bu üç şirket şu anda dünyanın verisinin 3'te 2'sini elinde tutuyor. Türkiye dahil her ülke için durum aynı.
  • 1800'lerde madencilikte yaşanan sömürgecilik akımını şimdi dijital anlamda yaşıyoruz. Kısacası veri sömürgeciliği çağındayız.
  • Tıpkı soğuk savaş dönemindeki gibi bir düşmanlaşma ve kutuplaşma var dünyada. Bir yandan da küreselleşme ve özgürlük söylemleri devam ediyor.
  • İşte böyle bir dünyada var olmanın tek yolu ülkelerin yerli, milli ve global teknoloji şirketlerinin olmasından geçiyor. Yerli şirketlerin global olmaları uluslararası varlık göstermeleri genel kabul görmeleri açısından gerekli.
Türkiye dijital bağımlılığı azaltmalı!
  • Dijitalleşmenin en önemli kısmı veri yönetimi. Bu alanda yerlileşmede kısa vadede kaybedebiliriz ama uzun vadede mutlaka kazançlı çıkarız.
  • Biz 3.5 yıl önce bir hayal kurduk hyperscaler (büyük ölçekli) bulut şirketi olmak için yola çıktık. Amazon, Google gibi bulut hizmeti veren şirketlerin hizmetlerini veren bir şirket kurduk.
  • Evet, onlar 250 farklı hizmet veriyor biz ise şimdilik 40 farklı hizmet verebiliyoruz. Onlarla aynı seviyede değiliz üç büyüklerle aynı kalitede hizmeti yerli ve milli bir şirketten üstelik yüzde 40-60'a varan oranlarda daha ucuza alma imkanı sunuyoruz.
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