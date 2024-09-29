Türkiye dünya devleriyle bir araya geldi! 2025’te yabancı sermaye girişi artabilir

Bir haftadır Türkiye'de gündem yatırım ortamı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce New York'ta Türk- Amerikan İş Konseyi'nde küresel yatırımcılarla buluştu. Dün de İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde aralarında Suudi Arabistan'ın enerji şirketi ACWA Power, Çinli otomotiv devi Chery, Danimarkalı lojistik şirketi DFDS, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans şirketi Emirates NBD ve enerji şirketi MASDAR, Alman enerji ekipmanları şirketi Nordex, ABD'li yatırım fonu Princeville Capital, Katar Yatırım Fonu, Çin enerji şirketi Shanghai Electric Power, Rus petrokimya devi Tatneft, ABD'li yatırım fonu Templeton Asset Management, Hollanda enerji şirketi Vitol, Vodafone, Çinli Xiaomi, Rus Yandex'in de olduğu 3.5 trilyon dolarlık aktif büyüklüğe sahip küresel devlerle görüştü. Basına kapalı zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik durum ve gidişat ile ilgili sunum yaptı. Konuştuğum kaynaklarım, zirvede katılımcıların Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılması gereken maddeleri sıraladığını belirtiyor. Toplantıdan sonraki sonuç bildirgesinin de herkesin katılımıyla yazıldığını… Zira toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da toplantıda gündeme gelen her bir öneri ve değerlendirmenin, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Peki bildiride ne var?

Yapısal reformların hızlandırılması, yargıda ihtisaslaşma, yatırım teşvik sisteminin güçlendirilmesi, KOBİ'lerin uzun vadeli finansmana erişiminin sağlanması, yeşil ve dijital dönüşüm için işgücü havuzu oluşturulması gibi maddeler...

