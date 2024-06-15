Giriş Tarihi: 15.06.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:13
Türkiye enerjinin merkezi olacak! Rusya ile doğal gazda stratejik hamle: Bu yıl faaliyete geçiyor
Türkiye ve Rusya bu yıl doğalgazda stratejik bir hamleye imza atarak bölgenin en güçlü doğalgaz merkezini Trakya'da kurmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Türkiye'de kurulacak merkezin her iki ülkenin de menfaatine olacağını anlatarak, "Gaz merkezinin faydası, Avrupa'daki müşteriler gazı Türkiye'den alacak. Bu merkeze getirilen gazın, Azerbaycan'dan mı, Rusya'dan mı geldiği belli olmayacak. Rezervde biriktirildiği için ülkemize karşı yaptırımlara da tabi olmayacaktır" diye konuştu.