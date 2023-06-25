Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
07:29
Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Türkiye, son 21 yılda ülke genelinde yapılan bölünmüş yollar ile rahat ve konforlu bir seyahat imkanına kavuşurken, şimdi ikinci aşama olarak ise bu yolların akıllı ulaşım sistemleri ile donatılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın hemen ardından 5 Temmuz'da Türksat tarafından 5 bin 911 kilometre alanı kapsayacak fiber optik kablo haberleşmesi tesisi için ihale düzenlenecek.