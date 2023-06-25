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Haberler Galeri Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:29

Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

Türkiye, son 21 yılda ülke genelinde yapılan bölünmüş yollar ile rahat ve konforlu bir seyahat imkanına kavuşurken, şimdi ikinci aşama olarak ise bu yolların akıllı ulaşım sistemleri ile donatılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın hemen ardından 5 Temmuz'da Türksat tarafından 5 bin 911 kilometre alanı kapsayacak fiber optik kablo haberleşmesi tesisi için ihale düzenlenecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

Akıllı ulaşım sistemleri çalışmaları kapsamında Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik alanda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru kurulacak.

Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

İhale ile öncelikli olarak Hasdal-İstanbul Havalimanı arası ve Antalya otoyolları akılı hale dönüşecek. Antalya Gazipaşa, Sandıklı, Tekirova arasındaki 505 kilometrelik sahada akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek.

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Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

5 AŞAMALI İHALE DÜZENLENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5 aşamada toplam 5 bin 911 kilometre fiber optik kablo haberleşme tesisi ihaleleri kapsamında ilk olarak, Antalya bölgesindeki 505 kilometrelik yollar için fiber optik kablo haberleşme altyapısı ihalesi düzenlenecek. İkinci aşamada ise İzmir, Konya, Ankara, Bursa bölge müdürlükleri sınırları içerisindeki alanlar için haberleşme altyapısı kurulacak.

Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

FREKANSLARLA UYARI VERİLECEK

Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçecek K-AUS ile araçların birbiriyle, karayolu altyapısıyla ve diğer yol kullanıcılarıyla haberleşmesi sağlanacak.

Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

Örneğin sistem herhangi bir aracın radyo frekansına erişim sağlayarak, kırmızı ışık uyarısı yapacak ve "Yeşil ışıkta geçmek için hızınızı 35 kilometreye düşürerek seyrediniz" uyarısında bulunabilecek.

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