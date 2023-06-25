Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

5 AŞAMALI İHALE DÜZENLENECEK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5 aşamada toplam 5 bin 911 kilometre fiber optik kablo haberleşme tesisi ihaleleri kapsamında ilk olarak, Antalya bölgesindeki 505 kilometrelik yollar için fiber optik kablo haberleşme altyapısı ihalesi düzenlenecek. İkinci aşamada ise İzmir, Konya, Ankara, Bursa bölge müdürlükleri sınırları içerisindeki alanlar için haberleşme altyapısı kurulacak.



