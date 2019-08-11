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'nin en büyüğü 'da açııldı!

'nın Konyaaltı ilçesinde kurulan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki vatandaşların hizmetine sunuldu.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 11.08.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 23:31
Türkiye'nin en büyüğü Antalya'da açııldı!

Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan dönme dolaba kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin en büyüğü Antalya'da açııldı!

Kenti kuş bakışı izleme imkanı sunan dönme dolabın, bir turu 18 dakikada tamamlanıyor.

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Türkiye'nin en büyüğü Antalya'da açııldı!

Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, "Heart of " adını verdikleri dönme dolabın 4'ü VIP 42 kapalı ve klimalı kabinden oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyüğü Antalya'da açııldı!

Etke, "'nin en büyük dönme dolabını açtık. Avrupa'da da ikinciyiz. London Eye'den sonra ikinci büyük , bizim dolabımız Heart of ." dedi.

Türkiye'nin en büyüğü Antalya'da açııldı!

Etke, Çin'de özel olarak üretilen dönme dolabın malzemelerinin kente gemilerle naklinin 2 ay sürdüğünü, kurulumunun ise 8 ayda tamamlandığını bildirdi.

Türkiye'nin en büyüğü Antalya'da açııldı!

Dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yüksekliğinde olduğunu belirten Etke, 10 kişilik kabinler için kişi başı ücretin 30 lira, 4 kişilik VIP kabinin ücretinin ise 200 lira olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin en büyüğü Antalya'da açııldı!

Heart Of 'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırmasının 450 bin dolara mal olduğu açıklandı.

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