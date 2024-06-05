Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı! İşte ilk 20...

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrasında 100'den 125 markaya çıkarıldı.

Bu kapsamda, 1 milyar 985 milyon dolarlık marka değeriyle THY, Türkiye'nin en değerli markası olmayı sürdürdü. THY, 5 yıldır zirvedeki yerini korurken ikinci sırada 1 milyar 265 milyon dolarla Arçelik, üçüncü sırada 917 milyon dolarla Vestel yer aldı.

İş Bankası, geçen yıla kıyasla 1 sıra yükselerek 859 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya çıktı. Garanti BBVA 831 milyon dolarla 5'inci, Ford Otosan 816 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 665 milyon dolarla 7'nci, Yapı Kredi 596 milyon dolarla 8'inci, LC Waikiki 542 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 532 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.