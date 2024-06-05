Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı! İşte ilk 20...

Brand Finance'ın araştırmasına göre Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:
|2024 sıra
|2023 sıra
|Marka
|İş Kolu
|2024 marka değeri
|1
|1
|Türk Hava Yolları
|Hava Yolu
|1.985
|2
|2
|Arçelik
|Dayanıklı Tüketim
|1.265
|3
|3
|Vestel
|Dayanıklı Tüketim
|917
|4
|5
|İş Bankası
|Banka
|859
|5
|4
|Garanti BBVA
|Banka
|831
|6
|8
|Ford Otosan
|Otomotiv
|816
|7
|7
|Ziraat Bankası
|Banka
|665
|8
|11
|Yapı Kredi
|Banka
|596
|9
|12
|LC Waikiki
|Hazır Giyim
|542
|10
|10
|Akbank
|Banka
|532
|11
|9
|Turkcell
|Telekomünikasyon
|314
|12
|19
|Vakıfbank
|Banka
|290
|13
|17
|Halkbank
|Banka
|281
|14
|20
|Anadolu Efes
|Alkollü İçecek
|277
|15
|16
|Ülker
|Gıda
|242
|16
|6
|Bim
|Perakende
|235
|17
|14
|Petrol Ofisi
|Akaryakıt
|221
|18
|13
|Migros
|Perakende
|195
|19
|25
|Şişecam
|Kimya
|186
|20
|Yeni
|TOGG
|Otomotiv
|182