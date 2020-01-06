Türkiye'nin en uzunu olacak! 600 metre kaldı...

GAZİANTEP- İSTANBUL ARASI KISALMIŞ OLACAK

Tünel ile birlikte yüksek hızlı trenin cumhuriyetin 100'üncü yılında hizmete girmesini arzuladıklarını dile getiren Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise "Bu tünel Türkiye'nin demiryolu açısında en uzun tüneli olma özelliği taşımaktadır. 2014 yılında başlayan Bahçe-Nurdağı arasındaki 17 kilometrelik demir yolu çalışmaları ile Nurdağı Gaziantep arasındaki hızlı tren yol yapım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir. Bizim ümidimiz o ki cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında bu hattın hizmete girmesidir. Bu hizmetle Nurdağı karayollarında olduğu gibi hızlı tren ulaşımında bu bölgenin merkezi olacak. İlçemizin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır. Gaziantep, Nurdağı ve İstanbul arası kısalmış olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.