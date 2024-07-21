Giriş Tarihi: 21.07.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
13:45
Türksat 6A'da test süreci başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli uydu ilk kez antenlerini açtı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A'nın, ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını bildirerek, "50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A, ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı. Sıradaki hedef, kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor." ifadelerini kullandı.