Ucuz tatilde büyük tuzak: Dolandırıcıların sistemi nasıl işliyor?

TÜM PARADAN OLUYORLAR

- Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, online platformların dolandırıcılara da kapı araladığını söyledi. Akdoğan, "Eğer arada bir emlakçı yoksa ya da mülk sahibi ile tanışılmıyor, mülkü görme fırsatı olmuyor ve sadece internet üzerinden sezonluk kiralama yapılıyorsa ödemenin de platform üzerinden yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki komisyon ücretinden kaçarken ya da yüzde 10-20 indirim alacağım derken vatandaş tüm parasından olabiliyor" dedi. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık ihtimallerini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Akdoğan, mülk sahibinin tanınmadığı noktada asla IBAN ile ödeme yapılmamasını tavsiye etti.

SUÇ DUYURUSU YAPIN

- Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, platform dışı ödemelerin kullanılmamas ve şüpheli ilanların yetkili mercilere bildirilmesinin bu tür dolandırıcılıkların azaltılmasında en etkili korunma yöntemleri olduğunu söyledi. Güllü, "Rezervasyon ve ödeme sadece resmi uygulama veya web sitesi üzerinden yapılmalı. İndirim gibi cazip tekliflere kanmayın. Ödemeleri kredi kartı ile ödeyin çünkü itiraz ve iade imkânı var" dedi. Dolandırılma halinde hemen bankayı aramayı öneren Güllü, "Aynı zamanda savcılığa da suç duyurusu yapın. Yaptığınız ödeme miktarına göre 186 bin TL'nin altında ise doğrudan tüketici hakem heyetine, 186 bin TL ve üzeri ise arabuluculuk görüşmelerinden sonra tüketici mahkemesine başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.