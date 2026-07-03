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Ucuz tatilde büyük tuzak: Dolandırıcıların sistemi nasıl işliyor?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:38
Ucuz tatilde büyük tuzak: Dolandırıcıların sistemi nasıl işliyor?
Yazlık ve villa kiralamada ucuz tatil yeni bir dolandırıcılık zincirine dönüştü. Online platformlara sahte ilan veren dolandırıcılar, kullanıcıları yüksek komisyon gerekçesi ve indirim vaadiyle platform dışına çekip IBAN üzerinden ödeme alıyor. Para gönderildikten sonra ortadan kayboluyorlar.