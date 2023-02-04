Mavi Vatan’da ’REİS’lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en aktif donanmalarından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (YTDP) önemli bir teslimat daha tamamlandı.