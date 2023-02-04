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Haberler Galeri Mavi Vatan'da 'REİS'lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50
Giriş Tarihi: 04.02.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 17:48

Mavi Vatan'da 'REİS'lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50

Reis sınıfı denizaltılar için yerli olarak üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin son teslimatı gerçekleştirildi.

Mavi Vatan’da ’REİS’lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en aktif donanmalarından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (YTDP) önemli bir teslimat daha tamamlandı.

Mavi Vatan’da ’REİS’lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50

SECTİON 50'NİN SON TESLİMATI DA TAMAMLANDI

Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla reis sınıfı denizaltılar için Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret AŞ'de üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, dördüncü ve son teslimatı Gölcük Tersanesi Komutanlığına gerçekleştirildi.

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Mavi Vatan’da ’REİS’lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50

TCG SELMANREİS İLE ENTEGRE EDİLECEK

Section 50 bölümü, projenin son denizaltısı olan TCG SELMANREİS'e entegre edilecek.

Mekanik olarak işlenmiş ve donatıma hazır hale getirilen son Section 50 bölümü, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda donatılacak. STM ve Gürdesan, TCG MURATREİS'e entegre edilecek ilk "Section 50" teslimatını Eylül 2021'de, TCG AYDINREİS ve TCG SEYDİALİREİS'e entegre edilecek ikinci ve üçüncü teslimatları ise Temmuz 2022'de gerçekleştirmişti.

Mavi Vatan’da ’REİS’lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50

TÜRKİYE'NİN EN MODERN DENİZALTI PLATFORMU: REİS SINIFI

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin "Mavi Vatan"da gücüne güç katacak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "STM mühendislerimiz ve yerli sanayimizin katılımıyla Reis sınıfı denizaltılar için yerli olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz, torpido kovanlarının yer aldığı baş kısımların son teslimatını tamamladık. Ülkemizin en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı için yaptığımız bu son teslimat, ülkemize, donanmamıza ve Mavi Vatan'a hayırlı olsun. Kritik sistemlerde yerlileştirme adımlarımızı atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından da benzer içerikli bir paylaşımda bulundu.

Mavi Vatan’da ’REİS’lik edecek! Hedeflerin ötesine geçen başarı: Section 50

"TARİHİ BİR BAŞARI"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de denizaltı torpido bölümünün yerlileştirilmesinin tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda firma olarak ilk Section 50 üretimini geçen yıl, ikinci ve üçüncü imalatları da bu yılın temmuz ayı içinde tamamlayıp teslim ettiklerini anımsattı.

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