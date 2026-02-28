Vatandaşlık maaşı sisteminde sona gelindi: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL maaş! Kimler yararlanacak?

YAŞLILARA ÖNCELİK

Yeni destek sistemiyle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları destek ödeme programında öncelikli olarak dikkate alınacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Destek ödemelerinden yararlanmak için başvuru yapanlar, merkezi sisteme kayıt olmak zorunda. Başvurular e-devlet üzerinden de yapılabilecek. Belirlenecek kriterler doğrultusunda başvurular elektronik sistemle otomatik sonuçlandırılacak.