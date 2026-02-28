Haberler
Galeri
Vatandaşlık maaşı sisteminde sona gelindi: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL maaş! Kimler yararlanacak?
Giriş Tarihi: 28.02.2026 07:06
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 07:08
Vatandaşlık maaşı sisteminde sona gelindi: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL maaş! Kimler yararlanacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşiyor. Çalışmaya göre, vatandaşlık maaşından geliri 9 bin 358 TL'nin altında bulunan vatandaşlar yararlanacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek. Hükümet, vatandaşlık maaşını 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirmeyi planlıyor.