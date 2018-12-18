Ve imzalandı! Türkiye'den çok önemli hamle, Dünyanın gözü ATAK'ta

"Şu anda birçok proje oluşturuluyor. Geçmişte tabanca, mühimmat satışları yapılmış, devam ediyor. İlaveten gece görüş dürbünü ve satışları da olmuş ve sürüyor. Daha büyük boyutta Atak helikopteri, insansız hava araçları, MİLGEM ve bot gibi deniz araçlarımız gündemde. Ziyaretimiz ve görüşmemizde Atak helikopteri öne çıkmış olsa da konu sadece Atak değil, hava, deniz platformları, kara platformlarında tanklar, orta sınıf tanklar, zırhlı araç modernizasyonları, atış platformları gibi birçok konu masada. Bunların sırayla gündeme alınması önemli. Bugünkü gündemin yoğunluğu Atak helikopteri ama diğerleri de sırada. Eğitim uçaklarımız, insansız hava araçlarımız, genel maksat helikopterlerimiz, hepsini geniş şekilde konuşmaya fırsatımız olacak."