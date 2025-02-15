Vergi kanununda yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı

ALTIN VE GÜMÜŞ ALIM SATIMI YAPANLAR KAPSAM DIŞINDA

Öte yandan, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükelleflerin şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunuyor. Bu nedenle söz konusu mükellefler 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

Düzenleme, 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını kapsamıyor. Kapsam dahilindeki tüm mükellefler tarafından 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolar için enflasyon düzeltmesi gerekiyor.