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Haberler Galeri Volkswagen ve Audi hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı
Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:05

ve hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Siber suçlara her gün bir yenisi ekleniyor. Bilgisayar korsanlarının hedefinde bu sefer otomotiv devi vardı. Hackerlar, Volkswagen ve 'nin lüks markası 'ye saldırı düzenleyip, 3 milyon müşterinin bilgilerini çaldı. İşte detaylar...

Volkswagen ve Audi hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı

ve siber saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda Amerika ve Kanada'daki müşterilerin kritik bilgilerini içeren verileri ele geçirdi.

Volkswagen ve Audi hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Söz konusu bilgiler arasında doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, ev adresleri, araç kimlik numaraları, az sayıda sosyal güvenlik numaraları, ehliyet nımaraları, ve hesap numaraları bulunuyor.

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Volkswagen ve Audi hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı

CNN'in haberine göre otomotiv devi, ABD'de, çoğunlukla müşterileri veya alışveriş yapanlar olmak üzere, veri ihlalinde özellikle hassas bilgileri alınan 90.000 kişiye ulaştı. Şirket, çok hassas bilgileri alınanlara ücretsiz kredi koruması da sunuyor.

Volkswagen ve Audi hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Amerika'nın açıklamasına göre veri ihlali, yalnızca bir veya aracı satın almakla ilgili bilgi isteyen kişilerin verilerini içeriyor.

Volkswagen ve Audi hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı

'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yaşanan bu durumun mevcut ve potansiyel müşterilerimizde yol açabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Müşterilerimiz, kendileri veya araçları hakkında bilgi isteyebilecek şüpheli e-posta ve diğer iletişim yollarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu konuda tetikte olmalarını öneriyoruz"

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