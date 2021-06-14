Volkswagen ve Audi hacklendi! 3 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Volkswagen'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yaşanan bu durumun mevcut ve potansiyel müşterilerimizde yol açabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Müşterilerimiz, kendileri veya araçları hakkında bilgi isteyebilecek şüpheli e-posta ve diğer iletişim yollarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu konuda tetikte olmalarını öneriyoruz"