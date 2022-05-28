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Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:49

Yapı Kredi'nin cumartesi günü açık olacak mı?

Yapı Kredi, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir şubesini cumartesi günü de tam gün çalıştırarak pilot bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyordu. Uygulama şimdilik rafa kalktı, cumartesi günü Yapı Kredi bankasının şubesi de açık olmayacak.

Yapı Kredi’nin cumartesi günü açık olacak mı?

Son dakika haberleri...Bankalarda Cumartesi dönemi başlıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi ve kurum hafta için birçok işlemini banka üzerinden yaptırıyordu. Ancak bankaların haftasonu kapalı olması nedeniyle hem hafta içi yoğunluk oluşuyor hem de çoğu zaman işlemler yarım kalıyordu. Bununla beraber bankada hesabı olanlar 'Bankalar Cumartesi günü açık mı' sorusunun cevabını arıyordu.

Yapı Kredi’nin cumartesi günü açık olacak mı?

BANKALAR CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Yapı Kredi isimli banka bir şubesi ile Cumartesi günü tam gün hizmet vermeye hazırlanıyordu. Pilot uygulamanın hayata geçtiği iddia edilmişti. Bankadan edinilen bilgiye göre; pilot uygulama çeşitli sebeplerden şu an için hayata geçmedi.

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Yapı Kredi’nin cumartesi günü açık olacak mı?

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