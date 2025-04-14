Yaralar sarılıyor! Bakan Kurum açıkladı: Ebrar Sitesi’nin yerine yapılan güvenli, konforlu konutlar tamamlandı

"İNŞAATLAR 5-10 YIL SÜRER SANDIM'"



Devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını dile getiren depremzede Gülseren Aksu, "Depremden önce bizim bina asma katla birlikte 8, hatta teras katla 9-10 kata kadar çıkmıştı. Çok kalabalık bir siteydi. Depremde yıkıldı. 2'nci yıldönümünde evleri bu şekilde görmek bizi tabi ki hem şaşırttı hem mutlu etti. Tekrar eski kasabamız bize kurulmuş gibi hissediyoruz" dedi. Bir başka hak sahibi öğretmen Fatih Güneşli ise yeni yapılan evlerin temellerinde kazıklarla zemin güçlendirmelerinin yapıldığını belirterek, "Sadece Kahramanmaraş'ta değil 11 ilde olduğu için hanıma dedim ki; '5 yıl, 10 yıl sürer bu. Allah razı olsun devletimiz güçlü yapar ama zaman alır.' Bu sürede yapılacağını ümidim yoktu. Ama toplam 1 yılda güvenilir, oturulabilir durumda şu an" ifadelerini kullandı.