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Haberler Galeri Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek
Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 13:51

Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Yargıtay'dan sıfır araba alacakları ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Adana'da sıfır kilometre satın alınan otomobilin bazı parçalarının boyalı çıkması üzerine açılan davada, "gizli ayıplı" sayılan aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verildi.

AA
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Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bazı bölgeleri boyalı çıkan sıfır otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Dairenin kararına göre, Adana'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobili bir süre sonra satışa çıkardı.

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Bu süreçte otomobilini ekspertize götüren vatandaş, aracın sol kapı ve orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğunu öğrendi.

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Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, ayıpsız başka bir aracın kendisine teslim edilmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Adana 3. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti.

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Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savunan davalı şirket, davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi.

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

MİSLİYLE DEĞİŞİM KARARI

Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerinde çıktığı ifade edildi.

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Araçtaki ayıbın tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklandığı bildirilen raporda, tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı aktarıldı. Davacıyı haklı bulan mahkeme, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği vurgulandı.

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

"YOLCU TAŞIMAYA VE SÜRÜŞ KONFORUNA OLUMSUZ ETKİSİ YOK"

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız bularak bozdu.

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

Dosyada, aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek

"Tespit edilen kusurlar kullanıcıdan kaynaklanan kusurlar olmayıp, aracın imalat aşamasından kaynaklanan gizli ayıp niteliğindedir. Aracın kullanım amacı olan yolcu taşımaya olumsuz bir etkisi, sürüş konforunu ve emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı, aracın ikinci el piyasa değerinde değer kaybına neden olacak nitelikte gizli ayıp olduğu değerlendirilmiştir."

#YARGITAY

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