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Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek
Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 13:51
Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır araç alacaklar dikkat: Artık değer kaybı ödenecek
Yargıtay'dan sıfır araba alacakları ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Adana'da sıfır kilometre satın alınan otomobilin bazı parçalarının boyalı çıkması üzerine açılan davada, "gizli ayıplı" sayılan aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verildi.