Yatırımcısıyla beraber büyüdü! Hisse performansı göz kamaştırdı: Türkiye Sigorta karını 6,5 kat artırdı

AKTİF BÜYÜMESİ YÜZDE 135'İ AŞTI

Bir şirketin belirli dönem içerisindeki varlıklarının ne kadar arttığını gösteren aktif büyümede Türkiye Sigorta gaza bastı. Büyüme performansı ve bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam eden şirketin aktif büyümesi 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135'i aştı.

Aktif büyüme, yatırımcıların incelediği ve şirketlerin büyüme potansiyeline dair en güçlü ipuçlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.