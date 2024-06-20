Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:57
Yatırımcısıyla beraber büyüdü! Hisse performansı göz kamaştırdı: Türkiye Sigorta karını 6,5 kat artırdı
Türkiye Sigorta aktifleri 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135'ün üzerinde büyüme kaydetti. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 3,53 milyar lira net kar elde ederken, TURSG'nin 1 yıllık hisse değerlenmesi de yüzde 640 civarında gerçekleşti. Öte yandan şirket, bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.