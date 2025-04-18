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Haberler Galeri Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! "Sistemde değişiklik söz konusu değil"
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:20

Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! "Sistemde değişiklik söz konusu değil"

Bazı yayın kuruluşlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldı. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade konuyla ilgili "Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair bir sınırlama bulunmamaktadır" ifadelerini kullanarak "Haberde 'market kullanım limiti' olarak belirtilen 158 lira tutarı hakkında da açıklama yaptı.

Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! Sistemde değişiklik söz konusu değil

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama veya limitin söz konusu olmadığını ifade ederek "Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair bir sınırlama bulunmamaktadır" dedi. Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldığını kaydederek, bu iddiaların aksine, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlamanın veya limitin söz konusu olmadığını vurguladı.

Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! Sistemde değişiklik söz konusu değil

158 LİRA TUTARINA AÇIKLAMA GETİRİLDİ

Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair sınırlama bulunmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

"Haberde 'market kullanım limiti' olarak belirtilen 158 lira tutar, yalnızca nakit olarak yapılan yemek yardımlarında uygulanan günlük sigorta primi istisna tutarıdır. Bu limit, yemek kartıyla sağlanan yardımlara uygulanmamakta, dolayısıyla yemek kartlarıyla yapılan harcamalara dair bir sınırlamayı ifade etmemektedir. Yemek kartlarına yapılan yüklemeler, ayni yardım niteliğinde olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesi ve SGK Genelgesi uyarınca tamamen sigorta priminden istisnadır."

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Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! Sistemde değişiklik söz konusu değil

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Öner Piyade, günlük 240 liraya kadar olan yemek yardımlarının gelir vergisinden istisna edildiğini anımsatarak, bu istisnanın yemek kartları üzerinden sağlanan yardımlarda KDV'nin de eklenmesiyle 264 lira olarak uygulandığını bildirdi.

Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! Sistemde değişiklik söz konusu değil

Yemek yardımlarında gider yazma sınırının bulunmadığını belirten Piyade, şu ifadeleri kullandı:

"Mevzuata göre, işverenler tarafından yemek kartlarına yapılan tüm yüklemeler, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın gider olarak kazançtan indirilebilmektedir.

Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! Sistemde değişiklik söz konusu değil

Çalışanlara sağlanan yemek kartı desteği gerek vergi gerek sigorta primi açısından mevzuatta açık ve net bir şekilde düzenlenmiş olup, yemek kartı sisteminde işverenler ve çalışanlar için harcama noktalarının hiçbirinde herhangi bir tutar sınırı/limiti bulunmamaktadır. Yemek kartı sisteminin işleyişinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir."