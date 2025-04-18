Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
16:20
Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! "Sistemde değişiklik söz konusu değil"
Bazı yayın kuruluşlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldı. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade konuyla ilgili "Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair bir sınırlama bulunmamaktadır" ifadelerini kullanarak "Haberde 'market kullanım limiti' olarak belirtilen 158 lira tutarı hakkında da açıklama yaptı.