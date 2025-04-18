Yemek kartlarına ilişkin iddialara yalanlama! "Sistemde değişiklik söz konusu değil"

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama veya limitin söz konusu olmadığını ifade ederek "Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair bir sınırlama bulunmamaktadır" dedi. Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldığını kaydederek, bu iddiaların aksine, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlamanın veya limitin söz konusu olmadığını vurguladı.