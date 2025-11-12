Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 08:07
Yeni borsazede olmaması için sıkı denetim: Yeni düzenlemelere start verildi! | Dilek Güngör yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, "Sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracak yeni düzenlemelere start verildi. Geçtiğimiz günlerde hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül'ün sinyalini verdiği düzenlemelere göre, piyasa manipülasyonunu gerçekleştiren kişilere verilecek 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası artırılacak." dedi.