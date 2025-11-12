Yeni borsazede olmaması için sıkı denetim: Yeni düzenlemelere start verildi! | Dilek Güngör yazdı

Yatırım fonları birçok yatırımcının getiri olarak tercih ettiği bir finansal ürün haline geldi. Yatırımcı sayısı 5.7 milyon... Fon büyüklüğü 8.1 trilyon... Fon sayısı 2.612...

Diyebilirsiniz ki, madem fonlar sermaye piyasasını bozmaya başladı, neden izin veriliyor?

Doğru ya...

Hemen hemen her hafta birkaç fona SPK bülteninde izin çıkıyor. SPK, piyasayı canlandırmak için izinleri veriyor. Ama bazı fonlar borsada tek bir şirketin hissesini toplayıp, hisse senedinin fiyatını yukarı çekip, küçük yatırımcıya satış yapıyor. SPK kötü niyetlilere göz açtırmasın ama kurunun yanında yaşın yanmasına da izin vermesin!