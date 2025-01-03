Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:12
ZAMLI BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile bekçi ve zabıta zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca memurun merakla beklediği zam dönemi yaklaşıyor. 2025 yılı memur maaşlarına yapılacak artış oranı, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Unvan ve görev türüne göre değişen maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre yeniden düzenlenecek. En düşük memur maaşıyla birlikte bekçi ve zabıta maaşlarını da kapsayacak bu düzenleme, yeni rakamları ortaya koyacak. Peki, 2025 Ocak zammıyla bekçi ve zabıta maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?