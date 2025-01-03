ZAMLI BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile bekçi ve zabıta zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ZAMLI BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI NE KADAR OLUR 2025?

Bekçilik ve zabıtalık mesleğine adım atmaya hazırlanan birçok kişi, en düşük bekçi maaşının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. 2024 yılının son 5 aylık enflasyon oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bekçilerin ve zabıtaların alacakları maaşlar belirlendi.

2025 yılında en düşük bekçi ve zabıta maaşının 44.745 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.