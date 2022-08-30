Giriş Tarihi: 30.08.2022 08:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
08:02
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! "Şımarıklık, gevşeklik..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini Konyaspor karşısında aldı. 4. hafta mücadelesinde rakibiyle deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maçın ardından sert eleştirilere maruz kalırken, dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte yaşananlar...