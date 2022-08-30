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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! "Şımarıklık, gevşeklik..."
Giriş Tarihi: 30.08.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 08:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! "Şımarıklık, gevşeklik..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini Konyaspor karşısında aldı. 4. hafta mücadelesinde rakibiyle deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maçın ardından sert eleştirilere maruz kalırken, dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! Şımarıklık, gevşeklik...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini Konyaspor karşısında aldı. 4. hafta mücadelesinde rakibiyle deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maçın ardından sert eleştirilere maruz kalırken, dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! Şımarıklık, gevşeklik...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! Şımarıklık, gevşeklik...

Maçın henüz 22. dakikasında 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 66. dakikada Muhammet Demir'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlu ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! Şımarıklık, gevşeklik...

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ilk yenilgisini almış oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçı sonrası fena patladı! Şımarıklık, gevşeklik...

SABAH Spor yazarları, kritik maçı değerlendirdi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u eleştirdi.

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