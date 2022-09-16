Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş geri dönüşün ardından flaş değerlendirme! "Maçın tek travması olabilir"
Giriş Tarihi: 16.09.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 07:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş geri dönüşün ardından flaş değerlendirme! "Maçın tek travması olabilir"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor. İlk maçta Dinamo Kiev'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanından da 1 puanla dönmeyi başardı ve yenilgisizliğini sürdürdü. Müthiş geri dönüş sonrası Fenerbahçe'ye övgüler yağdırılırken, dikkat çeken bir noktaya değinildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş geri dönüşün ardından flaş değerlendirme! Maçın tek travması olabilir

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor. İlk maçta Dinamo Kiev'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanından da 1 puanla dönmeyi başardı ve yenilgisizliğini sürdürdü. Müthiş geri dönüş sonrası Fenerbahçe'ye övgüler yağdırılırken, dikkat çeken bir noktaya değinildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş geri dönüşün ardından flaş değerlendirme! Maçın tek travması olabilir

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Rennes ile karşı karşıya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş geri dönüşün ardından flaş değerlendirme! Maçın tek travması olabilir

İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci yarısında 2-0 geri düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş geri dönüşün ardından flaş değerlendirme! Maçın tek travması olabilir

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grupta puanını 4'e yükselterek üst tura yükselme yolundaki avantajını devam ettirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Müthiş geri dönüşün ardından flaş değerlendirme! Maçın tek travması olabilir

Kritik mücadelenin ardından SABAH Spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken, sarı-lacivertli futbolculara övgüler yağdırdı.

SON DAKİKA