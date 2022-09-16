Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor. İlk maçta Dinamo Kiev'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanından da 1 puanla dönmeyi başardı ve yenilgisizliğini sürdürdü. Müthiş geri dönüş sonrası Fenerbahçe'ye övgüler yağdırılırken, dikkat çeken bir noktaya değinildi. İşte detaylar...