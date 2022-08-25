Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son olarak Max Meyer ile yollarını ayıran ve toplamda 12 futbolcusu ile vedalaşan Fenerbahçe, 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden kurtuldu. Bütçe olarak elini rahatlatan sarı-lacivertlilere buna karşın teklifler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü kulüp, Fenerbahçe'nin yıldızı için tam 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Fenerbahçe'nin bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...