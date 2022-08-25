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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye piyango gibi teklif! Yıldız isim için 10 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 07:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye piyango gibi teklif! Yıldız isim için 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son olarak Max Meyer ile yollarını ayıran ve toplamda 12 futbolcusu ile vedalaşan Fenerbahçe, 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden kurtuldu. Bütçe olarak elini rahatlatan sarı-lacivertlilere buna karşın teklifler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü kulüp, Fenerbahçe'nin yıldızı için tam 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Fenerbahçe'nin bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye piyango gibi teklif! Yıldız isim için 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son olarak Max Meyer ile yollarını ayıran ve toplamda 12 futbolcusu ile vedalaşan Fenerbahçe, 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden kurtuldu. Bütçe olarak elini rahatlatan sarı-lacivertlilere buna karşın teklifler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü kulüp, Fenerbahçe'nin yıldızı için tam 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Fenerbahçe'nin bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye piyango gibi teklif! Yıldız isim için 10 milyon Euro...

Kadrosuna forvet katarak transferi tamamlamayı planlayan Fenerbahçe, bir yandan da yıldız isimlerine gelen teklifler üzerinde çalışıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye piyango gibi teklif! Yıldız isim için 10 milyon Euro...

Fenerbahçe 2021- 22 sezonunda Köln'den bonservis ödemeden renklerine kattığı, ardından Midtjylland'a kiralık gönderdiği Max Meyer ile yollarını ayırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye piyango gibi teklif! Yıldız isim için 10 milyon Euro...

SAYI 19'A DÜŞTÜ

26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, takımdaki yabancı sayısı 19'a düştü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye piyango gibi teklif! Yıldız isim için 10 milyon Euro...

283 MİLYON KASADA KALDI

Kanarya bu sezon 12 futbolcusunu gönderip 15.7 milyon Euro (yaklaşık 283 milyon TL) maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

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