Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak En İyi Aşk Filmleri - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan En Güzel Aşk Filmleri

50 First Dates

Kimilerine göre dünyanın en tatlı hikayesini konu edinen 50 First Dates, Türkçeye 50 İlk Öpücük olarak çevrilmiş. En güzel aşk filmleri listelerinin ilk sıralarını zorlayan filmin başrollerinde de Adam Sandler ve Drew Barrymore yer alıyor. Peter Segal'in yönettiği filmde; Sandler'in hayat verdiği erkek karakter geçirdiği bir kaza sebebiyle her gün hafızası sıfırlanan aşık olduğu kızı, o her yeni günde kendine aşık etmeye çalışır.