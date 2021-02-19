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Haberler Galeri Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak En İyi Aşk Filmleri - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan En Güzel Aşk Filmleri
Giriş Tarihi: 19.02.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 09:23

Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan

Türk ve yabancı olması fark etmeksizin ruhumuzu dokunmayı başaran romantik aşk filmleri listeleri, çiftlerin ve arkadaş ortamlarının ne izlesek arayışı için birebir. Bazen dram, bazen komedi ve çoğunlukla aşk ögelerini içeren romantik filmler listemize göz atmadan ne izleyeceğinize karar vermeyin. Tutkulu, ağlatan ve duygusal aşk filmleri bu listede sizleri bekliyor. Aşkın engel tanımadığı, romantizmde çıtayı yükselten, aşka başka bir pencereden bakan ve aşka inancını kaybedenlerin bile kalplerini ısıtan sizlerle…

Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak En İyi Aşk Filmleri - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan En Güzel Aşk Filmleri

Aşk hemen herkes için tüm güzellikleri beraberinde getiren bir duygu olsa da kişiye göre çok farklı tanımları olduğunu biliyoruz. Kimileri için hüzünlü, kimileri için tutkulu bir duygudur aşk. Kimileri için ise hiçbir anlam ifade etmez. Aşkın ne olduğundan habersiz kişilerin bile bu duygunun sıcaklığında kaybolmasını sağlayacak, hikayesi ve sıcaklığıyla aşka inancını yitirenlere yeniden aşka inandıracak duygusal ve tutkulu aşk filmlerinden oluşan bir liste hazırladık. İşte tek başına veya sevgiliyle izlenecek en iyi romantik ve duygusal aşk filmleri…

EN İYİ AŞK FİLMLERİ 2021 | DUYGUSAL, ROMANTİK VE TUTKULU AŞK FİLMLERİ

Netflix ve benzeri online film platformlarının hayatımıza dahil olmasıyla birlikte ne izlesem telaşı da hayatımızın bir parçası oldu. Duygusal, romantik, ağlatan listelerini inceleyenler için kavuşamayan sevgililerden tripli ilişkilere, klasik aşk hikayelerinden sıra dışı sevgililik hikayelerine en güzel aşk filmlerini derledik.

Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak En İyi Aşk Filmleri - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan En Güzel Aşk Filmleri

50 First Dates

Kimilerine göre dünyanın en tatlı hikayesini konu edinen 50 First Dates, Türkçeye 50 İlk Öpücük olarak çevrilmiş. listelerinin ilk sıralarını zorlayan filmin başrollerinde de Adam Sandler ve Drew Barrymore yer alıyor. Peter Segal'in yönettiği filmde; Sandler'in hayat verdiği erkek karakter geçirdiği bir kaza sebebiyle her gün hafızası sıfırlanan aşık olduğu kızı, o her yeni günde kendine aşık etmeye çalışır.

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Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak En İyi Aşk Filmleri - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan En Güzel Aşk Filmleri

Amelie

Fransa'nın en bilindik ve en başarılı oyuncularından biri olan Audrey Tautou'nun olağanüstü performansıyla hayat verdiği Amélie karakteri, izleyenlerin kalplerini çalmayı başarmıştı. Jean-Pierre Jeunet yönetiminde vizyona giren ve 2001 yılına damgasını vuran Amélie (Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain) de en iyiler arasına adını yazdırıyor.

Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak En İyi Aşk Filmleri - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan En Güzel Aşk Filmleri

Aşk, Şimdi

Tessa, lösemi hastalığına yakalanmış, gördüğü dört yıllık kemoterapi tedavisinin ardından doktorlar tarafından iyileşemeyeceği yönünde teşhis konulmuş gencecik bir kızdır. Ölümü kabullenen çaresiz Tessa son günlerini hastenede acı çekerek geçirmeyi istemez. Bu sebeple tedaviyi reddeder. Bu süreci sevdikleriyle birlikte olabileceği hayat dolu anlarla değerlendirmeye karar veren genç kız ölmeden önce yapmak istediklerini sıraladığı bir liste hazırlamaya koyulur.

Aşk Filmleri 2021 - İzlerken Kalbinizi Acıtacak En İyi Aşk Filmleri - Duygusal, Romantik Ve Ağlatan En Güzel Aşk Filmleri

Issız Adam

Listede Çağan Irmak'ın yönettiği ve beyaz perdede izleyiciyle buluştuğu dönemde gişe rekorları kıran bir Türk aşk filmi de var; Issız Adam. Cemal Günal ve Melis Birkan'ın başrollerini paylaştığı Issız Adam filminde, yalnızlığa alışmış ve birine bağlanmak konusunda kaygıları olan bir adamın Ada ismin bir kadın ile yaşadığı kısa süreli aşk hikayesi konu ediliyor. Ada ve Alper'in yaşadığı aşk, kısa süreli de olsa hayatların uzun yıllar devam edecek etkiler bırakıyor.

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