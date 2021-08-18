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Haberler Galeri En Güzel Romantik Komedi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze Tüm Zamanların En Komik Komedi Filmleri
Giriş Tarihi: 18.08.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 16:57

En Güzel Romantik Komedi Filmleri 2021 - Geçmişten Günümüze Tüm Zamanların En Komik Komedi Filmleri

Boş zamanlarda gerek arkadaşlarla, sevgiliyle veya bireysel olarak zaman geçirmek amacıyla izlenen Romantik Komedi Filmleri her gün binlerce kişinin gündemine geliyor. Boş vakitleri değerlendirmek ve keyifli hale getirebilmek için izlenen komedi aşk filmleri, binlerce kez senaristlerin kalemine konu olmuştur. Bu noktada en iyi romantik komedi filmleri araştırmasına çıkan vatandaşlar eski yeni fark etmeksizin izlenmesi keyif veren bu filmleri merak ediyor. İşte En İyi Eski Ve Yeni Romantik Komedi Filmleri…

En Güzel Romantik Komedi Filmleri 2021 - En İyi Eski Ve Yeni Romantik Komedi Filmleri

Özellikle de pandemi sürecinde birçok kişinin vakit geçirmek amacıyla en çok tercih ettiği eylem film izlemek oldu. Bu kapsamda her gün binlerce vatandaş farklı film önerileri için araştırmalara çıkarken bunlardan en çok tercih edileni ise Romantik Komedi Filmleri filmleri oldu. Bu kapsamda sizler için en güzel 24 adet romantik komedi film önerilerini bu başlık altında derledik. Son yılların en iyi romantik komedi filmleri arasında yerini alan öneri listemizle dilerseniz bireysel olarak dilerseniz ise çevrenizle iyi vakit geçirebilme fırsatı yakalayabilirsiniz.

EN İYİ ESKİ VE YENİ ROMANTİK KOMEDİ FİLMLERİ!

Tam 24 farklı komedi aşk filmleri arasında; New York'ta Yağmurlu Bir Gün, Bir Şans Daha, Yeni Baştan gibi mutlaka izlenmesi gereken ve IMDB puanı yüksek filmler de bulunuyor. Bazen duygulandıran bazen ise izleyenlerine kahkaha tufanı yaşatacak olan filmlerle boş zamanlarınızı değerlendirebilir film arşivinizi bu önerilerle geliştirebilirsiniz…

En Güzel Romantik Komedi Filmleri 2021 - En İyi Eski Ve Yeni Romantik Komedi Filmleri

1.Aşkın 500 Günü

Alışılmışın dışına çıkan bu romantik komedi öyküsü ise aşka inanmayan bir kadın ile ona sırılsıklam aşık bir adamın hikayesini konu almaktadır. Yapımın başrollerinde Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend isimli oyuncular yer alıyor.

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En Güzel Romantik Komedi Filmleri 2021 - En İyi Eski Ve Yeni Romantik Komedi Filmleri

2.Mesajınız Var

New York'ta geçen bir aşk hikayesini konu alan yapımda Tom Hanks, Meg Ryan, Parker Posey yer almaktadır. 1999 yapımı olan filmde Joe isimli karakterin chat kanallarında tanıştığı kadınla dostlık kurmasını anlatır. Ve ikili konuşmalarının devamında ortak noktalarını fark etmesiyle buluşmaya karar vereceklerdir.

En Güzel Romantik Komedi Filmleri 2021 - En İyi Eski Ve Yeni Romantik Komedi Filmleri
3.Keşke 30 Olsam
Umulmadık bir anda gönülden tutulan dileklerin gerçek olabileceğini konu edinen yapımda on üçüncü doğum günü partisindeki muzip oyunu ile her şey alt üst olacaktır. Jenna, doğum günü partisinde yaşadıklarının ardından otuz yaşına gelene dek saklanmaktan başka bir şey istemezken bu dileğinin gerçek olacağından habersizdir.

En Güzel Romantik Komedi Filmleri 2021 - En İyi Eski Ve Yeni Romantik Komedi Filmleri
4. İlk 50 Öpücük
Hawaii'de sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan yaşamakta olan bir doktorun gerçekten bir kadına karşı bir şeyler hissetmesiyle başlayan hikayede, her gün hafıza kaybı yaşayan bir kadınla yaşadığı aşk hikayesi konu alınmaktadır.

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