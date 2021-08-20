En İyi Animasyon Filmleri Listesi 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri

Animasyon filmler sadece çocuklar için değildir. Bazen yetişkinler de gerçek insanlardan uzaklaşarak animasyon filmler alemine dalmak ister. Yetişkinlerin de izlediği ve efsaneleşen animasyonlar arasında Shrek, Buz Devri gibi filmler yer alıyor. Son çıkan ve geçmişte en çok izlenen animasyon çizgi filmler nelerdir? Komedi ve çocuk animasyon filmleri ile çocuğunuzu eğlendirirken, siz de animasyon teknolojisinin ne kadar geliştiğini görebilir ve kısa süreliğine de olsa hayaller alemine dalabilirsiniz. İşte, farklı film reyting ve ölçümleme otoritelerine göre en iyi animasyon filmleri…