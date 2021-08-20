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Haberler Galeri En İyi Animasyon Filmleri Listesi 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri
Giriş Tarihi: 20.08.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 08:49

En İyi Animasyon Filmleri Listesi 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri

Animasyon filmler sadece çocuklar için değildir. Bazen yetişkinler de gerçek insanlardan uzaklaşarak animasyon filmler alemine dalmak ister. Yetişkinlerin de izlediği ve efsaneleşen animasyonlar arasında Shrek, Buz Devri gibi filmler yer alıyor. Son çıkan ve geçmişte en çok izlenen animasyon çizgi filmler nelerdir? Komedi ve çocuk animasyon filmleri ile çocuğunuzu eğlendirirken, siz de animasyon teknolojisinin ne kadar geliştiğini görebilir ve kısa süreliğine de olsa hayaller alemine dalabilirsiniz. İşte, farklı film reyting ve ölçümleme otoritelerine göre en iyi animasyon filmleri…

En İyi Animasyon Filmleri 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri

Çocuklarınız için ya da kendiniz için bir animasyon filmi bulmak kimi zaman sıkıcı bir hal alabilir. Bu nedenle de en iyi animasyon film önerileri için film puanlama siteleri veya Netflix gibi platformların top listeleri araştırılır. Son animasyon filmleri yanında, efsaneleşmiş filmler de defalarca izlenebiliyor. Yaşlandıkça, çizgiler arasına yerleştirilmiş gerçekten ilham verici bazı nüansları görme olasılığınız artar ve bu nedenle de animasyon filmlerinin yaşı yoktur. İster çocuklarınız olsun ister tek başınıza uçuyor olun, sanatsal bir stop-motion veya görsel olarak çarpıcı bir komedi animasyon arıyor olun, beğenip izleyebileceğiniz birçok animasyon filmini aşağıda listeledik.

Çizgi film izlemek için asla çok yaşlı değilsiniz, ama çocuklarınız kanepede yanınıza sarılıp sizinle bir tanesini izlemek istediğinde, en güzel animasyon filmleri listesi veya Netflix üzerinden onlar için en iyi filmi seçmeniz gerekebilir. Daha büyük ve daha yüksek gişe rekorları kıran filmlere geçmeden önce, bu en iyi animasyon filmlerini izlenecekler listenize eklediğinizden emin olun.

En İyi Animasyon Filmleri 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri

Elbette, tüm çocuk filmlerinde (animasyonlu ya da değil) en kalıcı şarkı ve karakterlerin bazılarıyla birlikte gelen klasik Disney ve Pixar filmleri var. Ancak daha küçük stüdyoların harika animasyon çizgi filmleri de var.

Stop-motion animasyonu, özellikle, çok fazla denemenin olduğu bir alandır;

Çocuklarınız bazı şeylerin biraz tuhaf veya ürkütücü olmasını seviyorsa, stop-motion animasyon filmleri çocuklara biraz daha korkunç hikayeler anlatmak için kullanılıyor.

Ya da gençlerin seveceği bir şey arıyorsanız, claymation stüdyoları komik komediler için yuvarlak, blobby karakterler kullanıyor.

Ve animasyon aynı zamanda, çocukları Japonya'daki Studio Ghibli'den Birleşik Krallık'taki Aardman Animations'a kadar dünyanın her yerinden örnek hikayeler sunabileceğiniz alandır. Çocuklar hikayelerde kaybolurken, teknik harikaları hayranlıkla izleyebilir ve sanat formunun ne kadar ilerlediğini görebilirsiniz.

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En İyi Animasyon Filmleri 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri

Karlar Ülkesi II (2019)

Kategori: En İyi Animasyon Filmleri - Orijinal İsmi: Frozen 2

DISNEY

Frozen, çocukların bırakamayacağı bir film, Elsa'nın güçlerinin köklerini ve derinliklerini keşfetme yolculuğunu detaylandıran Frozen II daha da iyi olabilir mi? Filmin şarkıları da çocukları oldukça fazla etkiliyor! Elsa the Snow Queen olağanüstü bir yeteneğe sahip - buz ve kar üretme gücü! Ama Arendelle halkıyla çevrili olduğu için ne kadar mutlu olursa olsun, Elsa kendisini tuhaf bir şekilde huzursuz hissediyor.

Frozen animasyon filminde gizemli bir sesin kendisine seslendiğini duyduktan sonra Elsa, krallığının ötesindeki büyülü ormanlara ve karanlık denizlere seyahat eder - kısa süre sonra kendini keşfetme yolculuğuna dönüşecek bir macera.

En İyi Animasyon Filmleri 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri

Senin Adın (2016)

Kategori: En İyi Çocuk Filmleri - Adınız

FUNIMATION FILMS

Bu film kırsal bir kasabada yaşayan Mitsuha adında bir kız ile şehirde yaşayan Taki adında bir çocuk arasındaki tuhaf bağı anlatıyor. İkisi birbirlerini rüyada görmeye başladıklarında, gördüklerinin gerçek hayatta olup olmadığını anlamaları gerekir. Bu beğeni toplayan filmin hikayesi Japonya'dan gelmektedir. Ayrıca filmin Türkçe dublajlı veya altyazılı olarak mevcuttur.

En İyi Animasyon Filmleri 2021 - Yetişkin Ve Çocuklar İçin Komik, Eğlenceli En Güzel Animasyon Filmleri Önerileri

Moana (2016)

Kategori: En İyi Animasyon Filmleri - Moana

DISNEY

Moana, canavarlar ve yarı tanrılar ile tamamlanmış bir deniz kahramanı yolculuğuna çıkıyor ve hepsi Hamilton'dan Lin-Manuel Miranda'nın birlikte yazdığı bazı akılda kalıcı melodilere sesleniyor. Daha sonra çocuklarınıza "Hoş Geldiniz mi?" Dışında ne söyleyebilirsiniz?

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