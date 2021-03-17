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Haberler Galeri En İyi Kore Aşk Filmleri 2021: Tüm Zamanların En İyi Romantik, Duygusal, Kore Yapımı Aşk Filmleri!

: Tüm Zamanların En İyi Romantik, Duygusal, Yapımı Aşk Filmleri!

film endüstrisinin şüphesiz ki en başarılı yapımları arasında tüm zamanların en iyi duygusal, romantik, yapımı aşk filmleri de yer alıyor. Sevgiliyle birlikte izlenilebilecek olan "En İyi " ve benzeri dijital platformlardan takip edilebileceği gibi beyaz perdede izlenilebilir. En iyi, ağlatan ve tutkulu kore duygusal aşk filmlerini bir araya getirdik. 25 adet En İyi Kore Aşk Filmleri'ni inceleyebilir ve beğendiğiniz herhangi birini izleyebilirsiniz. Sizler için seçtiğimiz 25 ve özet detayları…

Giriş Tarihi: 17.03.2021 02:41 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 02:42
En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

ülkemizde yoğun olarak sevilip izleniyor. aşk filmleri arasından seçim yapamayan ve hangi filmi izleyeceğini bir türlü bulamayanlardansanız, doğru adrestesiniz. Tüm Zamanların En İyi Duysal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmlerini bir araya getirerek sizlerin karar vermesinde az da olsa yardımcı olmak istedik.

EN İYİ KORE AŞK FİLMLERİ 2021

ve diğer dijital platformlarda yer alan tutkulu, ağlatan ve sevgiliyle izlenecek kore aşk filmlerini aşağıdan özetleriyle birlikte inceleyebilir ve beğendiğiniz birini izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler…

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

TUNE IN FOR LOVE

IMF krizi yaşandığı sırada tarihler 1997 yılını gösterirken radyo programında hikayelerini paylaşan 2 kişi tanışırlar ve aralarında aşk başlar. 2019 yılında yapılan filmin yönetmen koltuğunda Ji-woo Jung oturuyor. Tune in for Love filmi 28 Ağustos 2018 tarihinde beyaz perdede gösterime girdi.

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En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

AŞK MİMARI

2012 yılı Güney yapımı romantik kategorisindeki, yazarlığını ve yönetmenliğini Lee Yong-ju filmde, 2 mimarlık öğrencisinin 101. sınıfta ders çalışırken tanışması sonrası birbirlerinden hoşlanmalarını konu alıyor. Ancak beceriksiz Seung-min (Uhn Tea Woong) Seo-Yeun'a hislerini açamaması nedeniyle aralarında romantik bir ilişki başlayamazken, bir yanlış anlaşılma sonrasında ise yolları ayrılıyor. Ancak Seo-yeon, Seung Min'in hayatının aşkı olarak kalıyor.

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

KURT ÇOCUK

Tehdit edildiğinde adeta bir canavara dönüşen kurt çocuk, dünyaya ve insanlara uym sağlamasını sağlayan ve pek de konuşkan olmayan bir genç kıza aşık oluyor. Aradan yılların geçmesiyle beraber yaşlanan kız, kurt çocuğun yüzünü ve hareketlerini unutmamıştır.

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

En İyi Kore Aşk Filmleri 2021 - Tüm Zamanların En İyi Duygusal, Romantik, Kore Yapımı Aşk Filmleri

OASIS

2002 yılında Lee Chang-dong'un yönetmenliğini üstlendiği bir Güney filmidir. İstemeden bir insanı öldüren ve 2,5 yıl hapse mahkum edilen hafif zihinsel engelli bir adamla şiddetli serebral palsi hastası bir kadın arasında yaşanan zorlu romantizmi konu ediniyor.

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