En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

KADAVER

Jarand Breian Herdal'ın hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlendiği Kadaver'in başrollerini Gitte Witt, Thomas Gullestad ve Thorbjørn Harr paylaşıyor. Netflix korku filmleri arasında yer alan 2020 yapımı Kadaver'in türü ise fantastik, korku ve gerilim olarak geçiyor.

KONUSU

Nükleer felaket sonrasında bütün dünyada büyük bir açlık sorunu baş göstermektedir. Açlık sorunu çeken bir aile ise bir otel sahibine sığınır. Otelin sahibi, aileyi bir akşam yemeği için yanına davet eder. Bu davetin büyüsüne kapılan aile ise zaman geçtikçe birçok tuhaf şey ile karşı karşıya kalır. Otel içerisindeki eğlenceye dahil olan aile, bir süre sonra gerçek ve oyun arasındaki sınırların ortadan kalkmaya başladığını fark eder.