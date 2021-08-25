En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

PYSCHO - SAPIK
Alfred Hitchcock'un başyapıtı olarak gösterilen Sapık (Pyscho), dünyanın en iyi korku filmleri arasında yer alıyor. 1960 yılında çekilmiş olan film, 50 yılı aşkındır izleyicileri ekrana kitleyerek gerilimi doruklara çıkartıyor. İMDb puanı, 8.5 olan Sapık filmi, Robert Bloch'un aynı isimli romanından uyarlanarak beyaz perdeye taşınmıştır.
KONUSU
Sapık, Marion isimli bir sekreterin, patronu ile iş yapan zengin bir iş insanı tarafından kendine emanet edilen parayı teslimat yerine ulaştırmak için yola çıkması ile başlıyor. Marion'ın hareketleri polisin dikkatini çekiyor ve polis, Marion'ın peşine takılıyor. Bu durumu fark eden Marion, geceyi bir motelde geçirmeye karar veriyor ancak motel sahibinin takıntıları geceyi bambaşka bir boyuta taşıyor.