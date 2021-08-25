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Haberler Galeri En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:46

En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

Adrenalin ve gerilim sevenlerin vazgeçemediği korku filmleri günden güne daha da çok rağbet görüyor. Birçok farklı platformda birçok farklı konu üzerine yapılan korku filmleri, izleyenlerin bir yandan tüylerini ürpertirken bir yandan da eğlenceli ve kaliteli dakikalar geçirmesini sağlıyor. Mutlaka izlenmesi gereken en güzel korku filmlerini listemizde sizler için derledik.

En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

Sinemaseverlerin en çok tercih ettiği film kategorilerinden biri de korku filmleridir. İnsanlar, zaman zaman bu filmleri yalnız izlemeyi tercih ederken bazı insanlar da grup halinde toplanıp korku filmleri gecesi yapmaktan hoşlanmaktadır. Herkese hitap edebilecek en iyi korku filmlerini sizler için toplayıp liste haline getirdik.

En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

PYSCHO - SAPIK

Alfred Hitchcock'un başyapıtı olarak gösterilen Sapık (Pyscho), dünyanın en iyi korku filmleri arasında yer alıyor. 1960 yılında çekilmiş olan film, 50 yılı aşkındır izleyicileri ekrana kitleyerek gerilimi doruklara çıkartıyor. İMDb puanı, 8.5 olan Sapık filmi, Robert Bloch'un aynı isimli romanından uyarlanarak beyaz perdeye taşınmıştır.

KONUSU

Sapık, Marion isimli bir sekreterin, patronu ile iş yapan zengin bir iş insanı tarafından kendine emanet edilen parayı teslimat yerine ulaştırmak için yola çıkması ile başlıyor. Marion'ın hareketleri polisin dikkatini çekiyor ve polis, Marion'ın peşine takılıyor. Bu durumu fark eden Marion, geceyi bir motelde geçirmeye karar veriyor ancak motel sahibinin takıntıları geceyi bambaşka bir boyuta taşıyor.

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En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

KADAVER

Jarand Breian Herdal'ın hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlendiği Kadaver'in başrollerini Gitte Witt, Thomas Gullestad ve Thorbjørn Harr paylaşıyor. Netflix korku filmleri arasında yer alan 2020 yapımı Kadaver'in türü ise fantastik, korku ve gerilim olarak geçiyor.

KONUSU

Nükleer felaket sonrasında bütün dünyada büyük bir açlık sorunu baş göstermektedir. Açlık sorunu çeken bir aile ise bir otel sahibine sığınır. Otelin sahibi, aileyi bir akşam yemeği için yanına davet eder. Bu davetin büyüsüne kapılan aile ise zaman geçtikçe birçok tuhaf şey ile karşı karşıya kalır. Otel içerisindeki eğlenceye dahil olan aile, bir süre sonra gerçek ve oyun arasındaki sınırların ortadan kalkmaya başladığını fark eder.

En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

ANTEBELLUM

Christopher Renz ve Gerard Bush ikilisinin hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Antebellum, 2020 senesinde en çok izlenen korku filmleri arasında yer aldı. Başrollerini Janelle Monáe, Jena Malone ve Kiersey Clemons'ın paylaştığı film, IMDb'den 5,6 puan aldı.

KONUSU

En yeni korku filmleri arasındaki Antebellum, genç bir kadının büyük bir gizemin içine hapsolmasını hikaye ediniyor. Bir yazar olan Veronica, kariyerinde son derece başarılı olduğu bir dönemde bir anda kendini son derece korkunç bir gerçekliğe hapsolmuş halde buluyor. Paralel bir dünyada sıkışan Veronica, bu süreçte geçmişini, bugününü ve geleceğini sorgulamaya başlıyor. Veronica'nın paralel dünyadan kurtulabilmesinin tek yolu ise yaşananların ardındaki gizemi çözebilmesinden geçiyor.

En İyi Korku Filmleri 2021- Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Korku Gerilim Filmleri Önerileri

THE INVİSİBLE MAN - GÖRÜNMEZ ADAM

2020 senesinde vizyona giren ve birçok eleştirmenin en iyi korku filmleri kategorisine eklediği Görünmez Adam'ın (The Invisible Man) yönetmenliğini Leigh Whannell yapmışken senaryosunu ise Leigh Whannell ve H.G.Wells yazdı. Başrollerini Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen ve Harriet Dyer'in paylaştığı film, korku gerilim filmleri arasında kısa sürede en iyiler arasına girdi ve IMDb'den 7,2 puan aldı.

KONUSU

Görünmez Adam, son derece varlıklı ve zeki bir bilim insanı ile yürüttüğü ilişkisinde hem fiziksel hem duygusal şiddete maruz kalan Cecilia Kass'ın hayatını konu alıyor. Baskıcı ve kontrolcü olan erkek arkadaşını daha fazla hayatında tutmak istemeyen Cecilia, bir gece evden kaçmanın bir yolunu bulup bu kabustan çıkmaya karar veriyor. Adamın onu bulacağından korkan Cecilia, ortalıktan kaybolabilmek için kız kardeşi ve bir çocukluk arkadaşı ile onun kızından yardım alıyor.

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