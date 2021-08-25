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Haberler Galeri En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler
Giriş Tarihi: 25.08.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 16:20

En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

Dünyada hala etkileri süren, bir süre hepimizi eve kapatan ve tüm sosyal hayatımızı bilgisayara indiren pandemi her şeyi etkilediği gibi, insanların film seçimindeki tercihlerini de etkiledi. Artık en çok izlenen filmlerin başında son iki senedir salgın hastalık filmleri gelmekte. Film izleme platformları evlerde kaldığımız sürede can kurtarıcı rolü oynarken özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ile ilgili filmleri izleme oranları da arttı. Her salgın filmi ortak bir hastalık konusunu içermediği gibi aslında salgın temalı filmler içinde her insanın ilgisini çekecek konuda bir film mutlaka bulunur.

En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

Geçmişten günümüze birçok salgın filmi çekilmiş ya da bu konuda kitaplar yazılmıştır ama mutlaka sinemaseverlerin en iyi salgın filmleri kategorisine aldıkları ve yüksek puanlar alan salgın temalı filmleri vardır. Biz de sinemaseverlerin beğenilerinden ve yorumlarından yola çıkarak sizin için en iyi salgın filmleri listesi hazırladık. İşte salgın temalı filmler kategorisinde en yüksek puan alan filmler;

En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

TWELVE MONKEYS / 12 MAYMUN – IMDB 8,0

Sıralamaya salgın temalı filmler arasında 1995 yapımı ve unutulmazlar arasında olan 12 Maymun ile başlayalım. İçinde insanları yok eden bir virüs, zaman makinesi ve yer altı yaşamı barındıran bu film aslında birçok kişinin gerçekten de en iyi salgın filmleri listesinde vardır.

Hem konusu hem oyuncu kadrosu ile hala en başarılı filmler arasında gösterilen filmin konusu ise şöyle;

Filmde milyarlarca insanın ölümüne sebep olan tehlikeli bir virüsten kaçıp yeraltında yaşamaya başlayan insanların bu virüsü yok etmek için bir zaman makinesi yapmasını ve bu makine ile geçmişe gitmeye gönüllü olan James adlı eski bir mahkûmun yaşadıklarını izliyoruz.

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En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

DAWN OF THE DEAD – ZOMBİ – IMDB 7,9

George A. Romero imzalı bu filmi izlememiş bile olsa duymayan yoktur. 1978 yapımı bu zombi filmi aslında zombiler üzerinden yapılan toplum eleştirisi bir film olma özelliği taşıyor. Salgın konulu filmler arasında en yüksek puanlılarda ikinci sırayı alan bu filmin konusu ise şöyle;

Polisler, zombilerin girmeye çalıştıkları bina, insanların mahsur kalması ve niceleri. Aslında bir zombi filminden istediğiniz her şey bu filmde mevcut. Peter ve Roger adlı iki polisin sığındıkları bir televizyon istasyonunda mahsur kalan iki kişiyi de yanlarına alarak bir alışveriş merkezine sığınmaları ve zombilerin binaya girmeye çalışması… bu filmi çok seveceksiniz.

En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

BUSANHAENG / ZOMBİ EKSPRESİ – IMDB 7,6

Salgın hastalık filmlerinden bahsederken Kore salgın filmlerinden bahsetmemek haksızlık olur. Belki de içinde bulunduğumuz pandeminin başlangıcının da sebebi Güney Kore olduğu içindir bilinmez ama kore salgın filmleri, salgın temalı filmler içinde en çok izlenen kategori içindeler. Güney Kore yapımı bu filmin konusu ise şöyle;

Kızının doğum günü için onu annesinin yanına götürmek üzere trene binen Sok-woo, Güney Kore'yi etkisi altına alan zombi virüsünden habersizdir. Virüsü taşıyan bir kadının trene binmesi ile herkes virüsten etkilenmeye başlar ve virüsün bulaştığı herkes zombiye dönüşmektedir. Virüs hızla tüm ülkeye yayılırken Sok-woo ve kızı hayatta kalma mücadelesi verecektir.

En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

REC / ÖLÜM ÇIĞLIĞI – IMDB 7,4

En iyi salgın filmleri denince birçok kişinin aklına el kamerası ile çekilmiş amatör tarzda filmler gelmektedir belki de. İşte Ölüm Çığlığı filmi salgın ile ilgili filmler içinde aranan özelliklerin birçoğunu gösteren bir film. İspanyol yapımı olan bu filmin harika konusu ise şöyle;

Aslında sıradan bir ev kazasını haber yapmak için itfaiyenin peşine takılan haber muhabiri Angela ve kameraman Pablo kendilerini hayal edemeyecekleri bir kabusun içinde bulacaklardır.

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