En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

TWELVE MONKEYS / 12 MAYMUN – IMDB 8,0

Sıralamaya salgın temalı filmler arasında 1995 yapımı ve unutulmazlar arasında olan 12 Maymun ile başlayalım. İçinde insanları yok eden bir virüs, zaman makinesi ve yer altı yaşamı barındıran bu film aslında birçok kişinin gerçekten de en iyi salgın filmleri listesinde vardır.

Hem konusu hem oyuncu kadrosu ile hala en başarılı filmler arasında gösterilen filmin konusu ise şöyle;

Filmde milyarlarca insanın ölümüne sebep olan tehlikeli bir virüsten kaçıp yeraltında yaşamaya başlayan insanların bu virüsü yok etmek için bir zaman makinesi yapmasını ve bu makine ile geçmişe gitmeye gönüllü olan James adlı eski bir mahkûmun yaşadıklarını izliyoruz.