En İyi Salgın Filmleri – Geçmişten Günümüze Salgın Hastalık Konulu Filmler

Dünyada hala etkileri süren, bir süre hepimizi eve kapatan ve tüm sosyal hayatımızı bilgisayara indiren pandemi her şeyi etkilediği gibi, insanların film seçimindeki tercihlerini de etkiledi. Artık en çok izlenen filmlerin başında son iki senedir salgın hastalık filmleri gelmekte. Film izleme platformları evlerde kaldığımız sürede can kurtarıcı rolü oynarken özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ile ilgili filmleri izleme oranları da arttı. Her salgın filmi ortak bir hastalık konusunu içermediği gibi aslında salgın temalı filmler içinde her insanın ilgisini çekecek konuda bir film mutlaka bulunur.