En İyi Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri - Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Mutlaka İzlenmesi Gereken Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri

BUZ DEVRİ - ICE AGE

2003 senesinde vizyona giren Buz Devri, (Ice Age) çocuklar için türkçe dublaj animasyon filmleri arasında en sevilenler arasındadır. Chris Wedge ve Carlos Saldanha'nın yönettiği animasyon o kadar çok sevilmiştir ki devam animasyonları da çekilmiştir.

KONUSU

Dünya, buzul çağının etkisi altındadır. Buzullarla kaplanmış olan bu ıssız dünyada tek başlarına kalan hayvanlar ise bir şekilde hayata tutunmanın yollarını bulmaya çalışmaktadır. Uzun dişli, tatlı tipli ve kendi halinde dolaşan bir mamut, son derece karizmatik, güçlü bir kaplan ve çılgın bir rakun bu kaosun ortasında bir şekilde bir araya gelmenin bir yolunu bulmuşlardır. Birbiriyle alakası olmayan 3 farklı türden 3 hayvanın bir tek ortak noktası vardır; bir anda buldukları küçük insan bebeğini ne yapıp ne edip insanlara ulaştırmak ve bu küçük çocuğun hayatını kurtarabilmek.