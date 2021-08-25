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Giriş Tarihi: 25.08.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 13:38

En İyi Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri - Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Mutlaka İzlenmesi Gereken Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri

Animasyon filmleri, hem çocukların hem de yetişkinlerin severek izlediği, ailece yapılan film günlerinin vazgeçilmezi olan yapımlardır. Animasyonlar sadece çocuklara değil aynı zamanda da yetişkinlere hitap edebilmektedir. Bu yazımızda sizler için en iyi Türkçe dublaj animasyon filmleri bir araya getirdik. İster ailecek izleyebilir isterseniz de tek başınıza keyfini çıkartabilirsiniz.

En İyi Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri - Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Mutlaka İzlenmesi Gereken Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri

Yıllardır yapılmakta olan ve 7'den 77'ye herkesin en az bir tane izlemiş olduğu animasyon filmler, bazen 2 boyutlu bazen ise 3 boyutlu olarak karşımıza çıkar. Özellikle Disney yapımı olan animasyonlar sebebiyle bütün animasyonların çocuklara hitap ettiği düşünülse de son yıllarda birçok farklı yapım şirketinin elinden çıkan animasyonlar ile bu düşünce ortadan kalkmıştır. İşte sizler için derlediğimiz çocuklar ve yetişkinler için mutlaka izlenmesi gereken Türkçe dublaj animasyon filmleri...

En İyi Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri - Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Mutlaka İzlenmesi Gereken Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri

BUZ DEVRİ - ICE AGE

2003 senesinde vizyona giren Buz Devri, (Ice Age) çocuklar için türkçe dublaj animasyon filmleri arasında en sevilenler arasındadır. Chris Wedge ve Carlos Saldanha'nın yönettiği animasyon o kadar çok sevilmiştir ki devam animasyonları da çekilmiştir.

KONUSU

Dünya, buzul çağının etkisi altındadır. Buzullarla kaplanmış olan bu ıssız dünyada tek başlarına kalan hayvanlar ise bir şekilde hayata tutunmanın yollarını bulmaya çalışmaktadır. Uzun dişli, tatlı tipli ve kendi halinde dolaşan bir mamut, son derece karizmatik, güçlü bir kaplan ve çılgın bir rakun bu kaosun ortasında bir şekilde bir araya gelmenin bir yolunu bulmuşlardır. Birbiriyle alakası olmayan 3 farklı türden 3 hayvanın bir tek ortak noktası vardır; bir anda buldukları küçük insan bebeğini ne yapıp ne edip insanlara ulaştırmak ve bu küçük çocuğun hayatını kurtarabilmek.

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En İyi Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri - Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Mutlaka İzlenmesi Gereken Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri

YUKARI BAK - UP

Hem çocuklar hem de yetişkinler için türkçe dublaj animasyon filmleri listesinin vazgeçilmezi olan Yukarı Bak (Up) 2009 senesinde vizyona girmiş bir Disney yapımıdır. Bob Peterson ile Pete Docter'in yazıp yönettiği film, hâlâ konuşulmakta ve severek izlenmeye devam etmektedir. Yukarı Bak'ın IMDb puanı ise 8,2'dir.

KONUSU

Bir tesadüf sonucunda birbirleri ile tanışan 2 küçük çocuk yıllar boyunca süren tatlı ve duygusal bir hikayenin başkahramanları olmaktadır. Kahramanlarımızdan maceracı olan ve her daim içinde çocuksu bir merak bulunduran Ellie'nin bir tek hayali vardır; dünyayı gezmek. Carl ise Ellie ile kıyaslandığında son derece sessiz ve dingindir. Carl'ın bu hayattaki tek hayali ise Ellie'nin tek dileğini bir yolunu bulup gerçekleştirebilmektir. Yıllar geçer, 2 küçük çocuk büyür, evlenir ve yaşlanır. Zamanı geldiğinde, Ellie, tatlı hayatına veda eder. Geride kalan Carl'ın ise tek yaşama amacı Ellie'nin isteğini gerçekleştirmek olur.

En İyi Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri - Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Mutlaka İzlenmesi Gereken Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri

ŞREK - SHREK

2001 senesinde vizyona giren animasyon filmi Şrek, (Shrek) Andrew Adamson ve Vicky Jenson tarafından çekilmiştir. En iyi türkçe dublaj animasyon filmleri arasında gösterilen ve senelerdir kahkahalar eşliğinde izlenen Şrek'in devam filmleri de bulunmaktadır. Komedi, fantastik ve aile türündeki bu animasyonun IMDb puanı ise 7,9'dur.

KONUSU

Son derece büyük ve korkunç bir yeşil trol olan Şrek'in tek isteği, artık yalnızlığını bitirmek ve hayatının geride kalan kısmını birlikte geçirebileceği kendisi kadar çirkin görünen bir trol bulmaktır. Şrek, çamur banyosu yapmaya ve kendi bataklığında tek başına yaşamaya bayılmaktadır ancak etrafındaki kimse, hatta ailesi bile onun bu kirli görüntüsüne ve pis kokusuna dayanamamaktadır. Bu düşüncelere karşın Şrek, çok büyük bir özgüvene sahiptir ve bu söylenen şeyler onun hiç umrunda olmaz. Bir gün, prenses Fiona'yı bir ejderha kaçırır. Duloc ülkesinin lordu, Lord Farquad ise Fiona'yı kurtarmanın bir yolunu bulmak için Şrek'ten yardım istemektedir.

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