En İyi Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri - Çocuklar Ve Yetişkinler İçin Mutlaka İzlenmesi Gereken Türkçe Dublaj Animasyon Filmleri

ŞREK - SHREK
2001 senesinde vizyona giren animasyon filmi Şrek, (Shrek) Andrew Adamson ve Vicky Jenson tarafından çekilmiştir. En iyi türkçe dublaj animasyon filmleri arasında gösterilen ve senelerdir kahkahalar eşliğinde izlenen Şrek'in devam filmleri de bulunmaktadır. Komedi, fantastik ve aile türündeki bu animasyonun IMDb puanı ise 7,9'dur.
KONUSU
Son derece büyük ve korkunç bir yeşil trol olan Şrek'in tek isteği, artık yalnızlığını bitirmek ve hayatının geride kalan kısmını birlikte geçirebileceği kendisi kadar çirkin görünen bir trol bulmaktır. Şrek, çamur banyosu yapmaya ve kendi bataklığında tek başına yaşamaya bayılmaktadır ancak etrafındaki kimse, hatta ailesi bile onun bu kirli görüntüsüne ve pis kokusuna dayanamamaktadır. Bu düşüncelere karşın Şrek, çok büyük bir özgüvene sahiptir ve bu söylenen şeyler onun hiç umrunda olmaz. Bir gün, prenses Fiona'yı bir ejderha kaçırır. Duloc ülkesinin lordu, Lord Farquad ise Fiona'yı kurtarmanın bir yolunu bulmak için Şrek'ten yardım istemektedir.