2004 The Passion of the Christ

The Passion of the Christ filminde Mel Gibson yönetmenlik yapmıştır.

Hz İsa'nın, Kudüs'te çarmıha gerilmesinden önceki son on iki saati anlatan film, Mel Gibson'ın yönetmenliği ile izleyicisi ile buluşuyor. Hikâye İsa'nın son akşam yemeğini yemesinin ardından dua edişi ile başlıyor.