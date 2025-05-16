Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:19
CUMA HUTBESİ TAM METİN OKU İNDİR 16 MAYIS 2025: Diyanet İşleri ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 16 Mayıs 2025 tarihli Cuma hutbesinin konusu "Ailenin Önemi" oldu. Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbede, insan fıtratının korunması ve milli-manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesinde ailenin rolüne vurgu yapıldı. Hutbede, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in hadis-i şerifleri ışığında anne ve babaya saygının önemi de hatırlatılıyor. Peki, cuma hutbesi konusu nedir? İşte, Cuma Hutbesi tam metin...