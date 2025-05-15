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Haberler Galeri 2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:56

2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Başvuruların mayıs ayının sonlarına doğru başlaması beklenirken, kesin tarihler ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzuyla birlikte netleşecek. Ön lisans eğitimini tamamlayan adayların lisans programlarına geçebilmesine olanak tanıyan DGS, ÖSYM tarafından uygulanıyor ve yerleştirme işlemleri de yine aynı kurum tarafından yürütülüyor.Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman, sınav hangi gün?

2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte tarih belli oldu.Ön lisans mezunlarının lisans düzeyine geçiş yapabilmesine imkân tanıyan DGS, hem sözel hem sayısal alanları kapsayan oturumlarla gerçekleştiriliyor.Peki, 2025 DGS ne zaman yapılacak?

2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?
DGS başvuruları, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapacak adayların işlemlerini aynı gün saat 23:59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

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2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-DGS sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.