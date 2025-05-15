2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

DGS başvuruları, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapacak adayların işlemlerini aynı gün saat 23:59'a kadar tamamlaması gerekiyor.