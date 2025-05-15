Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
19:56
2025 DGS takvimi! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?
2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Başvuruların mayıs ayının sonlarına doğru başlaması beklenirken, kesin tarihler ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzuyla birlikte netleşecek. Ön lisans eğitimini tamamlayan adayların lisans programlarına geçebilmesine olanak tanıyan DGS, ÖSYM tarafından uygulanıyor ve yerleştirme işlemleri de yine aynı kurum tarafından yürütülüyor.Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman, sınav hangi gün?