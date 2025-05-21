KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları

2025 yılına ait ÖSYM sınav takvimi açıklandı ve KPSS ile ilgili önemli tarihler belli oldu. Bu yıl gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın başvuru ve oturum bilgileri takvimde yer aldı. Lisans düzeyindeki adaylar KPSS'ye her yıl katılabiliyorken, ön lisans ve ortaöğretim mezunları sınava iki yılda bir girebiliyor. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak?