Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
14:59
KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları
ÖSYM'nin takvimine göre 2025 KPSS için geri sayım başladı. Bu yıl yalnızca lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek sınavın başvuruları haziran ayında alınacak.Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmak isteyen adaylar çalışma tempolarına hız kazandırmışken detayları araştırmaya başladı. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?