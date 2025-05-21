Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:59

KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları

ÖSYM'nin takvimine göre 2025 KPSS için geri sayım başladı. Bu yıl yalnızca lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek sınavın başvuruları haziran ayında alınacak.Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmak isteyen adaylar çalışma tempolarına hız kazandırmışken detayları araştırmaya başladı. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları

2025 yılına ait ÖSYM sınav takvimi açıklandı ve KPSS ile ilgili önemli tarihler belli oldu. Bu yıl gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın başvuru ve oturum bilgileri takvimde yer aldı. Lisans düzeyindeki adaylar KPSS'ye her yıl katılabiliyorken, ön lisans ve ortaöğretim mezunları sınava iki yılda bir girebiliyor. Peki, 2025 KPSS hangi tarihte yapılacak?

KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları

ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS başvurları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? GK-GYK ve Alan Bilgisi, ÖABT oturumları

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN