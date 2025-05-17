Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
14:27
Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Yusuf Yusuf filmi için geri sayım başladı. Film, Ankara'nın kalbinden kopup gelen bir dolmuş şoförü olan Yusuf'un hikayesini anlatıyor. Çocukluğundan beri arabalara büyük bir tutkusu olan Yusuf, dolmuşunda yolcuları asla kaçırmaz. Ancak bir gün dolmuşuna binen papaz kılıklı gizemli bir yolcu, aslında o gün şehre gelecek olan Papa'ya suikast düzenlemeyi planlayan kişi çıkar ve onun da adı Yusuf'tur. Peki, Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncuları kimler?