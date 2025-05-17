Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 14:27

Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!

Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Yusuf Yusuf filmi için geri sayım başladı. Film, Ankara'nın kalbinden kopup gelen bir dolmuş şoförü olan Yusuf'un hikayesini anlatıyor. Çocukluğundan beri arabalara büyük bir tutkusu olan Yusuf, dolmuşunda yolcuları asla kaçırmaz. Ancak bir gün dolmuşuna binen papaz kılıklı gizemli bir yolcu, aslında o gün şehre gelecek olan Papa'ya suikast düzenlemeyi planlayan kişi çıkar ve onun da adı Yusuf'tur. Peki, Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

İlk kez 2014 yılında sinemaseverlerin karşısına çıkan Yusuf Yusuf, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği, bol kahkahalı bir komedi filmi. Gösterime girdiği dönemde 10 hafta boyunca vizyonda kalan film, 862 binin üzerinde izleyici tarafından izlendi ve 9 milyon TL'nin üzerinde gişe hasılatı elde etti. Peki, Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

YUSUF YUSUF FİLMİ KONUSU
Süreç Film'in yapımcılığında hayata geçen film çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

YUSUF YUSUF NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Yusuf Yusuf filmi Başkent Ankara'da çekildi. 2014 yılında vizyona girdi.

Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

YUSUF YUSUF FİLMİ OYUNCULARI

Ali Sunal - Yusuf

Burak Satıbol - Terörist Yusuf

Yakup Yavru - Cevdet

Sinan Bengier - Recep

Bülent Seyran - Kamil

Eylül Öztürk - Neriman

Oya Başar - Kadriye

Sinem Öztürk - Hatice

Ayhan Taş - Cabbar

Ayçin İnci

Sezai Altekin

Tülin Oral

Emrah Özdilek

Yusuf Yusuf filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

Barış Çelikkol

Tuğçe Özbudak

Hakan Akın

Berrak Güven

Baha Bayırlı

İbrahim Sevinç

Yahya Kılıçaslan