Giriş Tarihi: 31.08.2022 14:20
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
14:22
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Son olarak kadrosunu Lucas Torerirra ve Dries Mertens ile güçlendiren sarı kırmızılılarda büyük ayrılıklar kapıda. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği 6 isimle yolları ayırmayı planlayan planlayan yönetim, oyuncuların menajerleri ile görüşüyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...