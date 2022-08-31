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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 14:22

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Son olarak kadrosunu Lucas Torerirra ve Dries Mertens ile güçlendiren sarı kırmızılılarda büyük ayrılıklar kapıda. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği 6 isimle yolları ayırmayı planlayan planlayan yönetim, oyuncuların menajerleri ile görüşüyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği 6 isimle yolları ayırmayı planlayan planlayan yönetim, oyuncuların menajerleri ile görüşüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...

Bir taraftan stoper, kanat ve santrfor transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, diğer taraftar, takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...

Sarı kırmızılı takımda performansları ile sınıfta kalan 6 futbolcunun 8 Eylül'e kadar gönderilmesi hedefleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...

Bu isimler arasında iki de lejyoner futbolcu var.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da dev operasyon! Okan Buruk 6 ismin biletini kesti...

LUYINDAMA'DAN GELiR BEKLENiYOR

Sacha Boey'in ortaya koyduğu futbolla sağ bekte üçüncü isim durumuna düşen Omar için de ayrılık vakti geldi.

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